Le patron des banques suisses s'inquiète de la dette mondiale

En Suisse, les dettes sont plus faibles que dans d'autres pays, notamment grâce au frein à l'endettement, explique l'économiste:

La Russie ne paye plus ses dettes, est-elle ruinée? Explications

«La situation est très préoccupante. Les Etats avec le plus fort taux d'endettement risquent de réagir avec une hausse des prix, ce au détriment des épargnants et de la prévoyance vieillesse.»

La célèbre «Paradeplatz», siège des banques UBS et Credit Suisse, à Zurich.

Les syndicats réclament une hausse des salaires de 4 à 5% pour 2023

L'Union syndicale suisse (USS) a demandé vendredi une augmentation des salaires de 4 à 5% pour l'année prochaine. Il serait temps, selon les syndicats, d'un certain rééquilibrage.

L'heure est arrivée de compenser le renchérissement et de rattraper la stagnation de ces dernières années. «Nous demandons un minimum d'équilibre, on pourrait même parler d'un minimum de décence commune», a déclaré Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse (USS), dans la version écrite de son discours. Et d'énumérer: