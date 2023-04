Une salle blanche de ASML où l'entreprise confectionne ses machines pour la lithographie extrême ultraviolet. Image: ASML

Chine et Etats-Unis luttent pour la firme de technologie la plus précieuse d'Europe

ASML, entreprise technologique néerlandaise, est à la pointe de la production de semi-conducteurs, mais son monopole sur la technologie EUV la place au centre des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine.

Elle est considérée comme l'entreprise technologique la plus précieuse d'Europe: la société ASML de Veldhoven aux Pays-Bas. Son produits est une véritable machine magique, convoitée par les plus grands groupes technologiques du monde.

Et c'est précisément pour cette raison que la firme européenne se retrouve de plus en plus dans le champ de tension entre les Etats-Unis et la Chine.

Un monopole industriel

Sans la machine magique d'ASML, nous n'aurions pas, entre autres, d'électronique grand public ou domestique, de voitures ou d'éoliennes, d'IA ou de machines de guerre. Ou du moins, toutes ces choses fonctionneraient différemment et seraient probablement plus lentes, plus grandes et plus lourdes. Car ASML construit les machines avec lesquelles les fabricants de puces à base de silicium fabriquent leur produit — et le rendent toujours plus petit et plus performant.

Les machines d'ASML sont loin d'être petites: chaque appareil est aussi grand qu'un bus à impériale londonien, pèse plus de 200 tonnes et coûte plusieurs centaines de millions d'euros.

Ce qui rend les machines d'ASML si particulières, c'est qu'elles maîtrisent l'utilisation de ce que l'on appelle la lithographie extrême ultraviolet (EUV) à la pointe de la technologie mondiale. Et cette technologie est nécessaire pour produire justement des puces électroniques à haute performance.

Selon le quotidien autrichien Der Standard, ses seuls concurrents sérieux dans l'utilisation de l'EUV sont Nikon et Canon. Toutefois, ces derniers ne disposent que de la technologie précédente. Le fait que cette technologie importante soit principalement assurée par une seule entreprise n'est pas considéré comme un problème par l'entreprise.

Production de la machine magique. image: screenshot www.asml.com

La technologie EUV actuelle a fait l'objet de 25 ans de recherche à Veldhoven. Une porte-parole de l'entreprise a révélé au journal autrichien que la nouvelle machine «High-NA» coûtera environ 350 millions d'euros et que les premières commandes ont été passées depuis longtemps. ASML, sur Twitter, lance:

«Nous repoussons les limites de la physique pour conduire l'humanité vers un meilleur avenir»

La grande demande

La pandémie de Covid-19, en particulier, a fait exploser la demande de puces électroniques, car on a soudain acheté beaucoup plus d'appareils high-tech.

Une micropuce observée à travers un microscope. photo: keystone

ASML a profité de cette évolution, selon l'enquête du Standard. L'entreprise a acquis une valeur boursière d'environ 263 milliards de dollars. En 2020, cette valeur était encore de 16,3 milliards. Plus de 40 000 employés de 143 pays ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 21 milliards d'euros en 2022, indique ASML sur Twitter. Et on en attend encore plus à l'avenir.

Le pion politique entre grandes puissances

L'industrie des semi-conducteurs est importante pour le développement de l'économie mondiale. La position de monopole d'ASML risque donc de faire de l'entreprise un acteur du jeu de pouvoir entre les Etats-Unis et la Chine.

Ainsi, le gouvernement néerlandais a récemment fait savoir qu'il souhaitait limiter, à l'avenir, les exportations de technologie des semi-conducteurs. La raison invoquée est la sécurité nationale.

Le Standard montre que cette décision des Pays-Bas joue en faveur des Etats-Unis (et a peut-être même été inspirée par les Etats-Unis), car ces derniers cherchaient des alliés dans leur entreprise de mise en œuvre de restrictions commerciales avec la Chine. Et en réduisant les exportations de technologie des semi-conducteurs, on répondrait au souhait des Etats-Unis de réduire les exportations de technologie vers la Chine.

Selon le Standard, la Chine s'est donc montrée «irritée» par la décision du gouvernement néerlandais et a déposé une plainte à La Haye contre les plans d'Amsterdam. Cette irritation peut également s'expliquer par le fait qu'ASML n'a pas toujours fourni la technologie la plus moderne à la Chine par le passé, et ce également en raison d'une intervention des Etats-Unis.

Une entreprise qui dépend du politique

Sans l'entreprise néerlandaise de Veldhoven, il sera plus difficile pour tous les acteurs de développer la prochaine génération de produits technologiques. Et pourtant, ASML ne semble pas être en position de force. Dans une déclaration, l'entreprise cherche maintenant à se positionner face à la concurrence et aux acteurs politiques, et a fait savoir qu'elle était surbookée pour plusieurs années. (yam)