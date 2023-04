Jack Ma, en 2029, lors d'une conférence en France. Image: Shutterstock

Le patron le plus célèbre de Chine est de retour et ce n'est pas innocent

Jack Ma est de retour dans son pays après plus d'un an. Pour le gouvernement, qui veut rétablir la confiance ébranlée avec le monde des affaires, ce coup de pub arrive à point nommé.

Fabian Kretschmer, Pekin / ch media

Il est apparu comme si de rien n'était: Jack Ma, sans doute l'entrepreneur le plus célèbre de Chine, s'est rendu, lundi, dans une école de sa ville natale, Hangzhou. Visiblement détendu, l'homme de 58 ans – vêtu d'un sweat-shirt décontracté tout de blanc vêtu – s'est laissé photographier sur la terrasse ensoleillée du toit de l'école Yungu. Il a lancé, lors d'une discussion avec les enseignants:

«Nous devons utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes au lieu d'être contrôlés par la technologie»

Cette apparition a fait les gros titres dans le monde entier. En effet, pour la première fois après plus d'un an passé à l'étranger, le fondateur du géant de l'Internet, le site Alibaba, a de nouveau touché le sol chinois. Auparavant, on pensait que son nouveau domicile se trouvait au Japon, où il aurait passé la majeure partie de l'année passée.

Jack Ma a également été aperçu récemment en Australie et à Singapour. Jusqu'à lundi, on ne savait pas quand est-ce que le Chinois – autrefois le plus riche – reviendrait dans son pays. Les rumeurs disaient qu'il n'était plus en sécurité dans le pays.

De telles spéculations ne sont pas infondées et reposent sur un climat social profondément paranoïaque: l'appareil sécuritaire du Parti communiste fait régulièrement disparaître des personnalités publiques, y compris des chefs d'entreprise de renom.

Régulièrement, des riches disparaissent

Récemment, un des investisseurs en technologie les plus performants du pays, Bao Fan, a subi le même sort. A la mi-février, même ses collègues les plus proches n'ont plus pu le contacter. Son entreprise, China Renaissance Holding, a envoyé un message d'urgence relativement vage aux autorités boursières. Il a depuis été confirmé que Bao Fan «a aidé les autorités dans une enquête». On ne sait pas s'il est accusé ou soupçonné.

Bao Fan. Image: South China Morning Post

Ces méthodes «mafieuses» ne devraient pas surprendre quiconque suit un tant soit peu la rhétorique de Xi Jinping. Le président chinois prône ouvertement le rejet de l'Etat de droit et considère que c'est une construction fallacieuse de l'Occident. La direction du Parti est toujours au-dessus de tout: la loi, et bien sûr l'économie.

Le tout sécuritaire et l'insuffisante transparence du régime entravent considérablement la croissance économique du pays, mais Xi Jinping l'accepte. En échange, il obtient un contrôle totalitaire. Tout cela conduit également de nombreux hauts dirigeants d'entreprises à quémander des passeports internationaux et à faire passer chaque année des sommes considérables de leur patrimoine hors du pays en contournant les contrôles stricts des mouvements de capitaux.

Jack Ma face au pouvoir, un combat inégal

Parmi toutes les luttes de pouvoir, aucune n'a été plus spectaculaire que celle de Jack Ma. Sa chute remonte à l'année 2020, lorsque l'ancien professeur d'anglais a osé critiquer la «mentalité de prêteur sur gage» des banques d'Etat lors d'un discours face à large public, alors que les régulateurs financiers étaient assis en face de lui.

La suite a été une démonstration de force sans précédent du régime chinois:

L'introduction en bourse prévue d'Ant Financial, une filiale du groupe Mas Alibaba, a été stoppée dans la dernière ligne droite.

Une enquête contre Alibaba a été lancée sans plus attendre et a abouti à une amende record de 2,8 milliards de dollars pour le groupe.

Depuis le discours enflammé de Jack Ma jusqu'à aujourd'hui, le cours des actions de l'entreprise a perdu plus de deux tiers de sa valeur.

Jack Ma en 2017. Image: AP CHINATOPIX

Comme c'est le cas pour de nombreux CEO, l'excentrique patron a disparu du jour au lendemain de la scène publique. Ni lui ni son entreprise n'ont jamais expliqué pourquoi il a cessé de poster sur les médias sociaux ou d'apparaître régulièrement à la télévision.

Tout un secteur sous l'œil (et la main) de Pékin

Par la suite, les autorités de surveillance ont élargi leur champ. L'ensemble du secteur de la technologie a été progressivement réglementé à coups de marteau, ce qui a entraîné des licenciements massifs et des pertes de plusieurs milliards sur les marchés boursiers.

Les autorités chinoises ont agi de manière totalement erratique et opaque, ce qui a fortement endommagé la confiance des entrepreneurs. Un certain degré d'intimidation était intentionnel, car il ne s'agissait pas seulement pour le gouvernement de réglementer, mais aussi de contrôler politiquement. Personne ne doit oser remettre en question publiquement la direction du parti.

La tendance peut-être la plus inquiétante est que Pékin a commencé à s'immiscer de nouveau dans les principales entreprises privées en utilisant des «golden shares» («actions dorées»). Il s'agit de participations minoritaires avec des droits spéciaux qui permettent à l'Etat d'exercer un contrôle sur des questions fondamentales. La dernière fois que le gouvernement a utilisé cette stratégie, c'était en janvier dernier pour deux sous-unités d'Alibaba. L'intimidation par l'Etat était clairement voulue.

Pourquoi ce retour de Jack Ma?

Mais aujourd'hui, après deux ans et demi sans le Covid, de quarantaine et d'isolement international, le gouvernement s'efforce de rétablir la confiance dans le secteur privé, qui a été mise à mal. Cela se traduit notamment par le fait que la vague de réglementation s'est calmée et que les autorités de surveillance financière agissent à nouveau de manière un peu plus souple.

Li Qiang. Image: sda

Et le nouveau premier ministre Li Qiang a clairement indiqué, lors de sa première conférence de presse pendant le Congrès national du peuple, avec toute la finesse rhétorique possible, que la Chine était à nouveau prête à faire des affaires. Il reste à voir si les investisseurs internationaux y croient également. (aargauerzeitung.ch)