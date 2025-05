Les clients de K-Kiosk risquent d'avoir une surprise le 15 juin

Les différentes cartes à tamponner, comme pour les cafés, les glaces et les boissons énergétiques, restent en place, les coupons et les actions temporaires également. Mais celles-ci ont toutefois connu un changement récent.

La nouvelle risque de décevoir de nombreux habitués. Selon l’application, Valora aurait distribué 33 millions de points à plus de 90 000 clients ces dix dernières années. «Le plus haut score atteint par un utilisateur était de 10 323 points – soit l’équivalent de 170 barres Snickers!» Mais toute bonne chose a une fin : les points pourront encore être collectés et utilisés jusqu’au 15 juin.

Mais cette époque touche à sa fin. Valora informe ses clients via l’application que les points K-Kiosk vont bientôt disparaître. «Merci pour votre fidélité au fil des années», peut-on lire. Il était également possible de collecter des points dans les magasins Avec, également exploités par Valora. Une décision confirmée par la porte-parole de l’entreprise, Daniela Baumann.

«Un centime aujourd’hui, un café gratuit demain»: ça pourrait être la devise du programme de fidélité de Valora dans ses filiales K-Kiosk. Les clients qui ont l’application sur leur téléphone peuvent collecter des points à chaque achat. Et chaque centime compte. Ces points peuvent ensuite être convertis en articles du kiosque, comme une boisson chaude gratuite, une bouteille de Coca-Cola, des bonbons Ricola, des friandises ou, pour les plus fidèles, un parapluie ou une gourde.

Il ne sera bientôt plus possible d’échanger ses points contre des récompenses chez Valora.

