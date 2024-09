La Chine va relever l'âge de la retraite

La Chine relèvera progressivement l'âge légal de la retraite pour éviter une crise démographique liée au vieillissement de la population.

Une travailleuse chinoise. Image: www.imago-images.de

L'âge légal de la retraite en Chine va être progressivement relevé, a annoncé vendredi l'agence officielle Chine Nouvelle, alors que le vieillissement de la population menace de plonger le pays dans une grave crise démographique.

L'âge légal de la retraite pour les hommes sera graduellement porté à 63 ans, contre 60 ans actuellement, et celui pour les femmes passera de 50 à 55 ans, ou de 55 à 58 ans, selon le type de travail exercé, indique l'agence, citant une décision gouvernementale.

Ce relèvement s'étendra sur 15 ans à partir de 2025, précise-t-elle.

Les nouvelles règles permettront par ailleurs aux salariés de «retarder leur départ à la retraite à une date encore plus éloignée s'ils parviennent à un accord avec les employeurs», ajoute Chine Nouvelle.

De plus, à partir de 2030, le minimum d'années de travail ouvrant droit à une pension de retraite passera de 15 à 20 ans, au rythme de six mois de plus chaque année. (jah/ats)