Decathlon Suisse continue son expansion

Decathlon Suisse intensifie son expansion avec l'ouverture prévue en 2024 de quatre nouveaux magasins, dont trois en Suisse romande.

La filiale suisse du leader français de la vente d'articles de sports Decathlon multiplie les ouvertures de magasins en Suisse. Elle ouvrira en 2024 quatre nouveaux points de vente à:

Genève.

Vevey (VD).

Granges-Paccot (FR).

Winterthour (ZH).

D'autres magasins devraient suivre dans le courant de l'année. L'entreprise indique, par ailleurs, ce lundi:

«L'extension du réseau débutera en mars à Genève avec le déménagement du magasin situé au centre commercial des Eaux-Vives pour une surface plus grande, puis par l'ouverture d'un nouveau magasin dans le Confédération Centre en avril.»

En juin, une autre succursale sera inaugurée sur la Riviera vaudoise, en plein centre de Vevey. Enfin en novembre, c'est au canton de Fribourg de voir l'ouverture d'un magasin à Granges-Paccot.

Le groupe français en Suisse allemande aussi

Côté Suisse alémanique, la branche helvétique du groupe français s'installera fin mars dans le centre commercial Grüzemarkt à Winterthour avec une surface de vente de plus de 300 mètres carrés.

Les magasins Decathlon se multiplient en Suisse. Image: Decathlon Suisse

En 2023, Decathlon Suisse a ouvert six magasins et compte dans ses rayons plus de 1000 collaborateurs. (jah/ats)