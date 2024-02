L'année 2024 ne commence pas très bien pour Migros. Image: dr/watson

Migros annonce la suppression de 1500 postes et vend ses marques

Le géant suisse Migros va procéder à une vaste restructuration, avec des suppressions d'emploi et la vente de plusieurs de ses marques.

Plus de «Suisse»

Le géant Migros veut se recentrer sur son coeur de métier dans l'alimentaire notamment et envisage de se séparer de nombreuses enseignes spécialisées. Cette opération se soldera par des suppressions d'emplois et un important correctif de valeur.

Le géant orange compte poursuivre sa stratégie de recentrage sur les activités dans le commerce de détail alimentaire et non-alimentaire, les services financiers avec la Banque Migros et la santé avec la filiale Medbase.

Conséquence de cette focalisation, la direction de la coopérative prévoit de vendre, à une échéance non précisée, ses marques spécialisées Hotelplan Group, Mibelle, SportX et Melectronics, selon un communiqué publié vendredi.

Concernant son voyagiste Hotelplan, le groupe explique:

«Le centre de gravité de l'industrie du tourisme s'est déplacé vers des voyagistes de très grande dimension et d'envergure internationale»

Quant au fabricant de produits cosmétiques Mibelle, il estime que «le lien avec le coeur de métier de Migros en Suisse est de plus en plus ténu».

«L'objet d'un examen approfondi»

Les enseignes Bike World, Do it + Garden, Micasa et Obi feront pour leur part «l'objet d'un examen approfondi», sans plus de précision.

Cette restructuration se soldera par la suppression de 1500 postes et un correctif de valeur de 500 millions de francs inscrit au titre de l'exercice 2023. Ce dernier devrait cependant être «positif», après avoir atteint 459 millions de francs (-31%) en 2022.

Le correctif de valeur comprend un amortissement de 15 millions de francs lié au prêt accordé à l'entrepreneur autrichien en difficulté René Benko, a précisé un porte-parole à l'agence AWP. (ats/awp/svp)