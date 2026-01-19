Si les menaces de nouveaux droits de douane sur l'UE se concrétisent, est-ce que cela va se répercuter sur la Suisse? keystone/canva

Nouveaux droits de douane: voici «le pire des scénarios» pour la Suisse

Si les menaces de Donald Trump se concrétisent, et qu'il applique de nouveaux droits de douane aux pays de l'Union européenne, quel impact sur l'économie suisse? Le point avec l'économiste Claude Maurer.

Le président américain Donald Trump a promis, samedi, d'appliquer des droits de douane de plus en plus élevés sur certains de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis puissent racheter le Groenland. C'est une mauvaise nouvelle pour les pays de l'Union européenne (UE) concernés et pour l'économie suisse, estime Claude Maurer. Le chef économiste de BAK Economics espère qu'ils serviront de signal d'alarme.

Claude Maurer, la question du Groenland s'envenime et de nouvelles menaces douanières planent. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale?

Les droits de douane actuels vont peser cette année sur le commerce mondial. Si les «droits de douane sur le Groenland» viennent s'y ajouter, ces effets s'amplifieraient. Le préjudice immédiat ne provient pas seulement des droits de douane eux-mêmes.

«La politique erratique de Donald Trump est source d'une grande incertitude et l'incertitude est néfaste pour les investissements des entreprises»

En 2026, ces dépenses devraient reculer dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse.

Donald Trump n'a pas proféré de nouvelles menaces douanières à l'encontre de la Suisse. N'est-ce pas un avantage?

L'Europe est le principal partenaire commercial de la Suisse, environ la moitié des recettes d'exportation sont générées sur ce continent. Tout ralentissement de la conjoncture européenne a donc un impact direct sur les exportations suisses. De plus, le franc s'est apprécié, ce qui réduit la compétitivité des prix des marchandises helvétiques. Ces inconvénients l'emportent largement sur l'avantage dont bénéficient les entreprises suisses, qui paient des droits de douane moins élevés que leurs concurrents européens vis-à-vis des Etats-Unis.

«La situation est particulièrement grave pour l'industrie mécanique et électrique»

Le risque existe que l'UE érige un mur douanier pour tous les pays, y compris la Suisse, dans le cadre de ses contre-mesures. Qu'est-ce que cela signifierait?

Ce serait le pire des scénarios. Sur le plan économique, cela se traduirait par une combinaison de choc négatif de l'offre (frictions commerciales) et de choc de la demande (affaiblissement de la conjoncture européenne). En outre, une telle approche romprait avec les relations bilatérales globalement consensuelles avec l'Europe et le respect des règles commerciales mondiales de l'OMC sur le continent européen. Les conséquences économiques et politiques seraient importantes.

Donald Trump est au pouvoir depuis un an maintenant et, selon le point de vue, il a beaucoup fait bouger les choses ou beaucoup détruit. Pourquoi l'économie mondiale se porte-t-elle néanmoins relativement bien?Nous devons rester patients. Les plans d'investissement et de consommation sont lents à se mettre en place, les changements politiques ne se répercutent pas sur l'économie réelle en quelques semaines ou quelques mois. De plus, de nombreuses entreprises et les marchés financiers partent du principe qu'il s'agit en grande partie de bluff et que la mise en oeuvre sera beaucoup plus favorable à l'économie que ce qui a été annoncé. Cela réduit les dommages réels à court terme.

En sera-t-il de même à plus long terme?

L'incertitude et la fragmentation de l'économie mondiale réduisent le potentiel de croissance. La force d'innovation de l'IA et la stimulation apportée par la politique fiscale et monétaire peuvent compenser cela, du moins jusqu'à ce que la montagne de dettes fasse grimper les taux d'intérêt. Il est impossible de prédire quand cela se produira exactement.

«Ce qui est certain, c'est que l'ère des dividendes de la mondialisation est révolue»

Le côté positif, c'est que la politique visiblement hostile au commerce, dirigiste et peu solidaire du gouvernement Trump est un signal d'alarme qui incite la Suisse à se recentrer sur ses propres atouts. En tant que petit pays situé entre deux blocs, les bonnes conditions d'implantation pour les entreprises sont le seul atout que nous avons entre les mains. (dag/ats)