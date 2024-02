Viagogo va devoir rembourser certains Suisses: voici ce que l'on sait

L'entreprise a cédé. Image: www.imago-images.de

Après six ans de litige, la Fédération romande des consommateurs et Viagogo concluent un accord incluant des modifications du site de vente de billets et des indemnisations.

Après plus de six ans de procédure, la Fédération romande des consommateurs (FRC) a conclu un accord avec Viagogo, un des acteurs dominants du marché gris dans l'événementiel. Il se traduit par des adaptations nécessaires de son site internet, permettant que son activité d'intermédiaire soit identifiée et n'induise pas les consommateurs en erreur. Il comprend aussi une indemnisation de 100 000 francs pour 807 internautes.

Que s'est-il passé?

La FRC rappelle mardi:

«La société genevoise Viagogo est un acteur de poids du marché gris dans l'événementiel, en Suisse comme sur la scène internationale, grâce à l'exploitation de l'algorithme publicitaire du premier moteur de recherche sur internet, problématique dans ce marché précis. En septembre 2017, la FRC a déposé une plainte pénale contre Viagogo auprès du Ministère public genevois pour violation de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD).»

Dans son communiqué, la FRC pose le contexte et dit avoir pris le parti de renforcer le droit à l'information des consommateurs:

«En cause, une affaire qui n'a obtenu aucune décision de justice en six ans et un droit suisse bien trop faible sans action collective. En cause également, le refus de Google de bloquer définitivement les annonces payantes des billetteries non officielles.»

Concrètement, que va-t-il se passer?

«Au terme de négociations serrées, notre association a obtenu que Viagogo revoie son site suisse (viagogo.ch, en trois langues, ainsi que l'anglais)», indique la FRC.

Dans cette version remaniée, l'internaute dispose «d'informations lui permettant de se déterminer avec davantage de pertinence»:

Transparence sur le statut d'intermédiaire de Viagogo.

Affichage complet et continu du prix.

Informations plus précises sur l'emplacement des billets.

Réduction des fenêtres pop-up et des pressions sur l'acheteur en cours de commande.

Affichage et identification des revendeurs professionnels (ou traders).

Qui a le droit de se faire rembourser et comment?

L'accord contient aussi un volet d'indemnisation de 100 000 francs. Le fonds est destiné exclusivement aux 807 lésés qui s'étaient signalés auprès de la FRC et qui ont permis la procédure. Les concernés seront indemnisés forfaitairement via la FRC d'ici au 30 juin 2024, précise-t-elle.



Le montant précis alloué à chacun dépendra du nombre de personnes qui auront complété et confirmé leurs coordonnées.



👉C'est par ici 👈



Et maintenant que va-t-il se passer pour Viagogo?

Ces améliorations interviennent à un moment où le nombre des réclamations montre une nette diminution en 2022 et en 2023 par rapport aux années d'avant Covid, remarque la FRC. La campagne Ticket Check, initiée par l'organisation et des acteurs de l'événementiel (organisateurs de concerts et de manifestations sportives, billetteries officielles) contre les pièges du marché gris, a porté ses fruits, en conclut la fédération.

Son objectif était d'alerter les spectateurs aux risques encourus en acquérant des billets via le marché gris animé par des revendeurs non agréés (prix et taxes exorbitantes, billets non valables, etc). Elle avait été soutenue à l'international par le Bureau européen des unions des consommateurs et diffusée en France, Belgique, Espagne, Pologne, etc.

«En contrepartie des améliorations obtenues et du remboursement des frais de l'avocat de la FRC, notre association a retiré sa plainte pénale à l'encontre de Viagogo», indique encore la FRC. (jah/ats)