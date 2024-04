Ce résultat positif ne doit toutefois pas masquer les difficultés persistantes du budget fédéral. Image: Shutterstock

Surprise, les comptes de la Confédération affichent des chiffres noirs

Les placements des assurances sociales et les excédents des entreprises fédérales ont permis à la Confédération de réaliser un bénéfice de 8,4 milliards de francs en 2023.

Les bénéfices des placements des assurances sociales et les excédents des entreprises proches de la Confédération ont permis aux comptes consolidés de la Confédération de repasser dans la zone bénéficiaire l'an dernier. Le Conseil fédéral a validé, mercredi, un résultat positif de 8,4 milliards de francs.

Il est important de noter que le compte consolidé, qui englobe les entreprises proches de la Confédération et les assurances sociales, ne peut être directement comparé au compte de la Confédération approuvé par le Parlement, qui se limite à l'administration centrale. L'Administration fédérale des finances (AFF) le souligne elle-même.

Ce résultat positif ne doit toutefois pas masquer les difficultés persistantes du budget fédéral. En 2023, un déficit de financement de 1,4 milliard de francs a été enregistré. Face à de nouveaux déficits structurels de plusieurs milliards attendus dans les années à venir, le Conseil fédéral a mandaté un groupe d'experts pour proposer des solutions.

La vision globale de la situation financière, patrimoniale et de rendement de la Confédération en tant que groupe a toutefois évolué favorablement l'année dernière. Les années précédentes ont été marquées par la crise sanitaire.

Désormais, le compte est revenu à un résultat positif grâce aux excédents des assurances sociales et aux recettes supplémentaires provenant de l'impôt fédéral direct et de l'impôt anticipé. En outre, les entreprises contrôlées par la Confédération ont réalisé un bénéfice légèrement supérieur à celui de l'année précédente, en particulier Swisscom et La Poste.

Les fonds propres de la Confédération ont augmenté de 6,6 milliards de francs pour atteindre 68,3 milliards de francs. Le nombre d'employés de l'administration fédérale et des entreprises proches de la Confédération a augmenté de 1747 équivalents temps plein l'année dernière pour atteindre 156 975. (jah/avec ats)