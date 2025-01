Faire ses courses en France? Mieux vaut aller chez Aldi ou Lidl

Faire ses courses en France voisine est devenu moins intéressant. Image: Shutterstock

Les écarts de prix entre la Suisse et la France voisine se sont nettement réduits. L'inflation et le franc fort y sont pour beaucoup.

Mauvaise nouvelle pour les Suisses habitués aux bonnes affaires de l'autre côté de la frontière. Comme l'explique ce lundi la Tribune de Genève, faire ses courses en France voisine n'est plus si rentable.

Le quotidien a comparé les prix de plusieurs produits de base. Et les différences se sont nettement réduites.

On retrouve ainsi environ 3 francs de différence pour 500 grammes de bœuf haché entre Carrefour et la Coop. Les carottes, elles, sont au même prix. Quant à une sauce tomate M-Budget, elle est même moins chère que celle de l'enseigne française.

Impact des «hard-discounters»

Les écarts de prix sont encore moins notables lorsqu'on fait ses achats chez les «hard-discounters» comme Lidl ou Aldi. Le bœuf haché de Lidl est par exemple au même prix que celui de Carrefour, si on tient compte de la conversion. Et dans ce cas de figure, on s'économise aussi les frais de déplacement de l'autre côté de la frontière.

Certains produits restent toutefois plus abordables en France, notamment pour ceux de marques. Les pâtes, les produits laitiers ou encore les viandes de qualité demeurent par exemple meilleur marché. Même chose pour ce qui est de certaines lessives, des médicaments ou des livres.

Contactée par la Tribune de Genève, la Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme cette tendance à la baisse. Elle l'explique notamment par «l’inflation en France, qui a atteint près de 20% sur deux ans», ainsi que par le franc fort. (jzs)