Voilà à quoi ressemble un magasin Action de l'intérieur Image: zvg

Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»

Le discounter néerlandais non alimentaire Action veut s'implanter en Suisse. Un expert analyse les conséquences de cette arrivée pour les détaillants locaux et la clientèle, ainsi que les obstacles qui attendent cette nouvelle enseigne.

Aylin Erol Suivez-moi

Plus de «Economie»

Produits d'entretien, cosmétiques, appareils ménagers, décoration, vêtements, jouets, snacks – le discounter néerlandais Action propose déjà son assortiment dans onze pays. Et ce, à des prix très bas. Action se lance désormais à la conquête de la Suisse. Comme le révélait le site Konsider la semaine passée, l'entreprise a créé une filiale à Bâle.

On en parlait ici 👇 Un nouveau concurrent vient affronter Coop et Migros

La date d'ouverture du premier magasin n'est pas encore connue pour l'heure. Thomas Rudolph, professeur d'économie d'entreprise à l'Université de Saint-Gall (HSG), décrypte les conséquences de l'arrivée du discounter sur le marché helvétique.

Thomas Rudolph est... ...professeur de marketing et de gestion commerciale internationale. Il dirige l'Institut de gestion commerciale à l'Université de Saint-Gall (HSG). Ses recherches portent notamment sur les comportements d'achat et de consommation. Par le passé, il a étudié les effets de l'arrivée de Lidl et Aldi sur le marché suisse.

Thomas Rudolph, êtes-vous déjà allé dans un magasin Action?

Thomas Rudolph: Oui, à l'étranger. Je m'y suis rendu par curiosité professionnelle, car Action connaît déjà un grand succès hors de nos frontières.



Qu'en avez-vous pensé?

J'ai été surpris par l'offre énorme. Il s'agit principalement de produits non alimentaires. Mais j'ai aussi été frappé par les prix, qui sont l'argument numéro un pour attirer la clientèle étrangère.

«Les prix d'Action se situent tout au bas de l'échelle. Pour le consommateur, impossible de descendre plus bas»

Sur 6000 articles, environ 1500 ne coûtent qu'un euro. Malgré cela, l'enseigne parvient encore à dégager une marge de 10%. C'est remarquable et peu d'entreprises y parviennent. C'est pourquoi on peut dire qu'Action a un concept de vente au détail très réussi.



Thomas Rudolph, directeur de l'Institut de gestion commerciale de l'Université de Saint-Gall. Image: PD

Comment une entreprise peut-elle proposer de tels prix et faire malgré tout des bénéfices?

Il faut déjà se demander d'où proviennent ces produits et dans quelles conditions ils sont fabriqués. Mais cela ne suffit pas à expliquer les prix. Action existe depuis 30 ans. Durant cette période, l'entreprise n'a cessé de se développer et d'optimiser ses processus.

«Elle mise avant tout sur les achats en très grandes quantités»

En outre, le discounter dépense nettement moins d'argent en ressources humaines que Migros ou Coop par exemple – tout simplement parce qu'il emploie moins de personnel.

Pourquoi ce besoin réduit?

D'une part, parce que les produits non alimentaires nécessitent moins d'«encadrement». Il n'y a par exemple pas d'étalage de produits frais et la logistique est moins importante pour les produits qui ne nécessitent pas de réfrigération. D'autre part, Action économise sur le conseil à la clientèle et la présentation de ses produits. Les articles arrivent directement de la palette dans le magasin. Il n'est donc pas nécessaire de payer quelqu'un pour manutentionner les marchandises ou pour aménager une vitrine.



Pensez-vous que ce concept séduira en Suisse?

Le verdict viendra de la clientèle, et de ses achats. Bien sûr, il y a ici aussi des gens qui aiment acheter des produits à un franc.

«Mais des études ont montré que les consommateurs suisses sont plus sensibles à la qualité qu'à l'étranger»

Si un article bon marché ne convainc pas, ils ne reviennent pas. C'est donc un défi pour Action de s'adapter à ces exigences-là.

Est-ce aussi la raison pour laquelle Action ne tente que maintenant de s'implanter chez nous?

Difficile à dire. Une entrée sur le marché étranger représente toujours un risque considérable, et ce dans tous les pays. 50% des projets d'expansion échouent. Mais la Suisse a quelques particularités supplémentaires qui rendent l'entrée plus difficile encore.



Quelles seraient ces particularités?

D'une part, le territoire est tout petit.

«Dans d'autres pays, le potentiel de chiffre d'affaires est bien plus important, malgré le pouvoir d'achat helvétique considéré comme élevé»

D'autre part, notre plurilinguisme a des implications sur le marketing en matière de traduction. De plus, la Suisse est chère. Les loyers des surfaces commerciales et les frais de personnel y sont nettement plus élevés qu'à l'étranger. Enfin, il y a d'autres spécificités directement liées aux produits. Les prises électriques, qui sont par exemple différentes du reste de l'UE, ce dont il faut tenir compte lors de la vente d'objets électroniques.

Pouvez-vous donner quelques exemples de marques qui ont échoué dans leur implantation en Suisse?

Ils sont innombrables: OVS, Carrefour, Quelle Versand, qui semblait un temps avoir réussi, mais qui a dû se retirer après quelques années. Ou encore Burger King et McDonald's, qui ont eu besoin d'une deuxième tentative.

Aldi et Lidl, eux, ont réussi. Comment ont-ils fait?

Contrairement aux pays où ils s'étaient déjà imposés auparavant, Lidl et Aldi ont misé dès le début sur un assortiment de produits locaux et sur un marketing axé sur la «fraîcheur» plutôt que sur des prix avantageux. Et cela a fonctionné.

En tant qu'enseigne non alimentaire, Action ne pourra toutefois pas miser là-dessus.

Oui, c'est pourquoi je suis curieux de voir comment elle parviendra à convaincre.

«Avec l'inflation, l'entreprise a choisi le bon moment»

La pression pour économiser est plus forte au sein de la population, tout comme l'intérêt pour un nouveau discounter.





Si Action parvient à ses fins, quels concurrents doivent s'inquiéter? Migros? Coop? Ottos? Müller?

Ce n'est pas facile de le savoir, car un discounter non alimentaire de ce calibre n'existe pas encore en Suisse. Il est probable que tous les détaillants ressentiront un léger effet. Surtout les magasins non alimentaires et les commerces de textile. Mais cela ne viendra qu'après quelques années.

«Si la clientèle remarque par exemple que l'on peut obtenir un bon shampoing pour un franc chez Action, ses attentes envers les autres commerçants augmenteront»

Les clients peuvent-ils donc se réjouir de l'apparition d'Action en Suisse?

Peut-être, oui. Mais l'influence d'Action sera probablement bien moindre que ce que beaucoup pourraient imaginer sur la base de l'expérience de Lidl et Aldi. La situation actuelle est différente de celle d'il y a dix ou quinze ans.

«En tant que magasin physique, Action occupera peut-être une niche, mais en ligne, de nombreux fournisseurs se sont affirmés depuis longtemps sur le marché suisse: AliExpress, Wish, Temu, pour n'en citer que quelques-uns.»

La concurrence fait rage, surtout si l'on considère la taille et la densité de la population helvétique. Nous avons plutôt trop de fournisseurs que pas assez.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker