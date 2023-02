Bénéfice stable pour Coop en 2022

Le groupe Coop a dégagé un bénéfice net en très légère hausse en 2022. La progression du chiffre d'affaires a été contrebalancée par la progression des coûts. Le géant orange enregistre par ailleurs une forte croissance de ses ventes en ligne.

Au cours de l'exercice 2022, le bénéfice net a crû de 0,5% à 562 millions de francs, indique le groupe de distribution mardi dans un communiqué. C'est trois millions de plus qu'en 2021. Ce bénéfice sera intégralement réinvesti dans l'entreprise.

Comme déjà annoncé, le chiffre d'affaires s'est accru de 7,3% à 34,2 milliards de francs. La hausse des coûts de 250 millions de francs a été absorbée par le bénéfice et n'a pas été répercutée à la clientèle.

Image: sda

Hausse de 1,2 milliard

Les ventes de la division commerce de détail ont progressé de 1,6% à 19,9 milliards de francs et celles de la division commerce de gros et production de 14,9% à 15,7 milliards. Les ventes dans les supermarchés 11,6 milliards, soit 8,8% de plus qu'en 2019 mais moins que pendant les années marquées par la pandémie.

Mais c'est dans le commerce en ligne que la progression a été la plus importante, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards, en hausse de 1,2 milliard.

Fin 2022, Coop employait 94 790 collaborateurs, soit 286 de plus qu'un an plus tôt. (ats)