Certains événements internationaux, comme le Concours Eurovision de la Chanson ou le Championnat d'Europe féminin de football, expliquent cette hausse, mais seulement en partie. Image: Imago

Analyse

Tourisme: on sait quels cantons et communes sont les plus populaires

Le tourisme suisse se dirige vers une année record, porté notamment par des événements comme le Concours Eurovision et le Championnat d'Europe féminin de football. Mais l'analyse révèle que la joie n'est pas partout au rendez-vous.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Economie»

Les hôteliers suisses ont de quoi se réjouir. En 2024 déjà, ils ont enregistré un record, et la croissance se poursuit. Au cours des cinq premiers mois de l'année en cours, 16 millions de nuitées ont été comptabilisées, soit 1,2% de plus que l'année précédente, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique.

Ce nouveau record est dû aux visiteurs étrangers: avec une hausse de 3,6%, ils ont totalisé 8,1 millions de nuitées, se rapprochant ainsi du nombre des clients suisses, qui ont diminué de 1%.

Les Américains affluent sur le territoire

Les touristes américains apprécient particulièrement la Suisse. Au cours des cinq premiers mois, ils ont généré 1,1 million de nuitées, soit près de 10% de plus qu'en 2024. Ces voyageurs souvent aisés venus d'Amérique du Nord sont plus nombreux que jamais en Suisse.

Les fans du Concours Eurovision de la Chanson à Bâle ont fait augmenter le nombre de nuitées dans les hôtels. Image: Keystone

Les touristes indiens ont également enregistré une forte hausse de 15%, sans toutefois parvenir à atteindre les niveaux d'avant la pandémie. En revanche, le nombre de voyageurs allemands a diminué durant cette même période, probablement en raison du niveau élevé des prix.



La baisse du nombre de touristes allemands se fait particulièrement sentir dans le canton des Grisons, où ils représentent traditionnellement la principale clientèle étrangère en hiver. Sur les cinq premiers mois de l'année, les Grisons n'ont enregistré qu'une légère hausse de 0,2% du nombre total de nuitées. Ce chiffre a même reculé dans les cantons de Berne et du Valais.

Les cantons suisses les plus populaires

Les chiffres des cinq premiers mois reflètent principalement le tourisme hivernal, qui constitue traditionnellement la saison la plus forte pour les cantons de montagne.

Sur l'ensemble de l'année, ce n'est pas les Grisons, mais le canton de Zurich qui arrive en tête du classement. Cela devrait être à nouveau le cas cette année, d'autant plus que Zurich a enregistré une hausse de près de 5% entre janvier et mai.

Le canton de Bâle-Ville a également connu une forte croissance durant cette période, avec une hausse de 10,7% du nombre de nuitées. Le Concours Eurovision de la chanson (ESC), qui s'est tenu en mai, n'explique cependant qu'une petite partie de cet accroissement, qui s'élève à près de 57 000 nuitées.

En mai, mois de l'événement, la ville de Bâle a enregistré près de 150 000 nuitées, soit 8,3% de plus qu'en mai 2024. A titre de comparaison, la ville de Zurich a vu son nombre de nuitées augmenter de 2,7% en mai, sans tenir compte de l'ESC, pour atteindre près de 375 000. Le Concours Eurovision de la chanson aurait donc apporté à Bâle un supplément d'environ 6% en mai, soit entre 8000 et 9000 nuitées supplémentaires.

Bâle n'est pas seule: d'autres villes connaissent actuellement une forte croissance. Les pertes enregistrées durant les années de la pandémie ont été plus importantes en milieu urbain qu'en montagne. Mais désormais, les chiffres évoluent en certains endroits mieux dans les villes. Cette tendance devrait se poursuivre à court terme, notamment grâce au Championnat d'Europe féminin de football qui se déroule actuellement dans plusieurs villes. Selon Zurich Tourisme, cet événement apporte un «impact tangible» à l'hôtellerie.

Les données, par commune

Entre 2019 et 2025, le nombre de nuitées en Suisse a augmenté de 8,5% sur les cinq premiers mois. Cette croissance a été dépassée dans des villes comme Berne (+24,5%), Zurich (+11%) et Bâle (+10,2%). Les communes aéroportuaires de Kloten (ZH) (+88,7%) et Meyrin (GE) (+58%) ont connu des hausses encore plus significatives.

Cette évolution s'explique non seulement par l'ouverture de nouveaux hôtels, mais aussi par le fait que les Américains apprécient particulièrement séjourner en ville pour y organiser leurs excursions.

En revanche, certaines destinations réputées ont perdu du terrain. Entre 2019 et 2025, le nombre de nuitées a reculé de 10,9% à Davos (GR), de 7,9% à Lauterbrunnen (BE) et de 14% à Crans-Montana sur les cinq premiers mois de l'année.

Traduit et adapté par Noëline Flippe