Covid: le FMI recommande une taxe provisoire sur les riches



Le Fonds monétaire international (FMI) recommande d'augmenter les impôts des plus riches et des entreprises ayant fait le plus de bénéfices pour aider les plus vulnérables.

«La pandémie a accru les inégalités, et les gouvernements ont dû fournir un soutien» financier important aux personnes et aux entreprises les plus durement touchées, a déclaré Paolo Mauro, un des responsables des affaires budgétaires au FMI lors d'une conférence de presse.

Il est «nécessaire de mobiliser des recettes fiscales supplémentaires» pour les redéployer à travers les soins de santé, l'éducation, les filets de sécurité sociale, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, le FMI recommande, comme il l'avait fait en octobre, la mise en place d'une fiscalité provisoire sur les revenus les plus élevés pour aider les gouvernements à répondre à ces besoins de financement.

Prenant acte du fait que dans les économies avancées, il y a eu ces dernières années une érosion des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés, Paolo Mauro a salué l'initiative internationale «pour parvenir à un accord» sur l'imposition d'une fiscalité minimale mondiale.

«Nous avons également constaté une érosion de l'imposition des revenus personnels pour les personnes se situant tout en haut de l'échelle des revenus», a-t-il ajouté. «Ainsi, dans les économies avancées, il y a une opportunité d'inverser» cette tendance en augmentant à la fois l'impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers les plus riches, en éliminant les niches fiscales, en augmentant les impôts fonciers ou les droits de succession, a-t-il détaillé. (ats/afp)