Et si la cryptomonnaie sauvait Poutine des sanctions européennes?

Cet article a été publié initialement sur Slate . Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original

Pour cela, la Russie a déjà commencé à développer des outils, comme le «rouble numérique» , une cryptomonnaie stable contrôlée par la Banque centrale russe et pensée pour permettre à l'économie du pays d'être moins dépendante du dollar.

«Les innovations technologiques comme les monnaies numériques [...] réduisent l'efficacité des sanctions américaines, écrivait l'institution. Elles offrent aux acteurs mal intentionnés l'opportunité de posséder et transférer des fonds en dehors du système financier traditionnel basé sur le dollar.»

Or, les cryptos permettent justement de s'affranchir des banques. En octobre 2021, le département du Trésor des États-Unis avertissait qu'il n'était pas assez préparé pour faire face à cette éventualité .

Si les sanctions financières et commerciales imposées par un pays ou une entité internationale sont appliquées par les ministères de l'Économie , ce sont en réalité les banques qui sont en première ligne . Puisque ce sont elles qui effectuent les transactions financières, ce sont aussi elles qui doivent refuser les transferts d'argent depuis et en direction des entités blacklistées.

«La Russie a eu beaucoup de temps pour réfléchir aux conséquences, détaille Michael Parker. Il serait naïf de penser qu'ils n'ont pas déjà simulé cet exact scénario.» Et l'un des outils à la disposition de la Russie pourrait bien être les cryptomonnaies .

Déjà criblés de sanctions après, entre autres, leur annexion de la Crimée en 2014, les Russes ont eu le temps de se préparer , explique au New York Times Michael Parker, un ex-procureur fédéral américain spécialisé dans le blanchiment d'argent.

Alors que Vladimir Poutine a mis en marche son plan d'attaque de l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne se préparent à imposer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie .

Et si la cryptomonnaie sauvait Poutine des sanctions européennes?

