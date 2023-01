La crypto en Suisse: «une success story à plusieurs milliards de dollars»

Selon le rapport de la branche, les 50 entreprises les plus importantes de la Crypto Valley suisse valent ensemble 185 milliards de dollars.

Florence Vuichard / ch media

L'année n'a pas été bonne pour les amateurs de cryptomonnaies: le point culminant de toutes les nouvelles négatives a été la faillite de FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried est désormais poursuivi pour fraude. A cela s'est ajoutée une chute des cours, un effet domino pour de nombreuses monnaies, mais aussi pour des titres technologiques qui avaient attiré des investisseurs en masse dans un contexte de taux d'intérêt négatifs. Ils ont ensuite pu, grâce à la hausse des taux d'intérêt, se repositionner sur des titres moins risqués.

Malgré tous les obstacles, la Crypto Valley suisse a pu s'affirmer, c'est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport de la société d'investissement zougoise CVVC (Crypto Valley Venture Capital), présenté lundi en marge du WEF. Le nombre d'entreprises a même légèrement augmenté, passant à 1135 fin 2022. En ce qui concerne les collaborateurs, la branche emploie au total 5766 personnes dans le pays. Le secteur a donc subi une réduction d'environ 4%.

«Ajustements nécessaires»

Mathias Ruch, directeur du CVVC, parle de «corrections» qui ont secoué le secteur et d'«ajustements nécessaires». Il part du principe que d'autres annonces négatives devraient suivre, mais se montre confiant pour la scène locale de la blockchain et la Crypto Valley, qui a certes fait ses débuts à Zoug, mais s'étend désormais à toute la Suisse et au Liechtenstein. Il parle d'une «success story de plusieurs milliards de dollars» qui n'est pas encore vraiment reconnue et honorée dans notre pays.

Ruch attribue cela au fait que l'on parle beaucoup des cryptomonnaies et donc d'une application spéculative de la blockchain, mais finalement très peu de la technologie de base elle-même. La blockchain conduit certes à des offres améliorées, mais elle n'est pas facilement reconnaissable, en tout cas pas dans notre pays. Il en va autrement dans les pays qui ne disposent pas de moyens de paiement, d'autorités ou de registres fiables, comme les registres fonciers.

Mathias Ruch, directeur du CVVC. Image: zvg

Dans ces pays, la blockchain est très appréciée en tant que base transparente et non manipulable. C'est dans ce domaine ainsi que dans le secteur financier que Ruch voit le plus grand potentiel pour la technologie blockchain, et ceci aussi en Suisse. «Nous avons ici l'un des sites les plus avancés au monde en matière de blockchain», explique Ruch, qui ajoute: «Notamment en raison d'une jurisprudence réglementaire exemplaire».

Les 50 plus grandes entreprises ont une valeur totale de 185 milliards de dollars, comme le montre le dernier rapport Top 50 de la CVVC. Elles emploient au total près de 1250 personnes et ont pu augmenter leur personnel de près de 25% l'année dernière. Selon les données du CVVC, on y trouve également neuf «licornes», c'est-à-dire des entreprises dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars: sept plateformes de blockchain ainsi que les deux entreprises 21 Shares et Gnosis Safe.