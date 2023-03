Cryptomonnaies: une nouvelle banque américaine en liquidation

Les actifs de Libra, le défunt projet de monnaie numérique de Mark Zuckerberg, avaient été vendus à la banque Silvergate. Image: sda

Le groupe financier avait déjà évoqué la semaine dernière une possible cessation de paiements dans l'année à venir.

Plus de «Economie»

La maison mère de Silvergate Bank, une banque réputée pour sa proximité avec le milieu des monnaies numériques, a annoncé mercredi qu'elle allait fermer.

«A la lumière de l'évolution récente du secteur et de la réglementation, Silvergate estime qu'un arrêt ordonné des activités de la banque et une liquidation volontaire constituent la meilleure solution» Déclaration de l'entreprise

Silvergate était à l'origine une petite banque locale, lancée en Californie en 1988. Mais elle s'est intéressée aux monnaies numériques très tôt et a commencé à courtiser des clients du secteur dès 2013. Elle s'est transformée, ces dernières années, en acteur majeur des cryptomonnaies.

Action en chute

Selon son site en ligne, elle employait à la fin 2021 279 personnes. Entrée en bourse en 2019, son action a grimpé jusqu'à plus de 200 dollars à la fin 2021, avant de redescendre progressivement. A la clôture mercredi, le titre ne valait plus que 4,91 dollars (4,62 francs) et chutait de 37% dans les échanges électroniques.

Le plan de liquidation de la banque prévoit que tous les dépôts de ses clients seront remboursés. Le groupe financier avait souligné en janvier avoir dû faire face à des retraits massifs au dernier trimestre 2022 sous l'effet de la panique suscitée par la faillite de la plateforme FTX, le montant des dépôts fondant de 52% en passant de 13,2 milliards de dollars à 6,3 milliards. Elle avait perdu près d'un milliard de dollars sur la période.

Dans un document boursier la semaine dernière, elle avait indiqué ne pas pouvoir publier son rapport annuel dans l'immédiat, notamment en raison de plusieurs enquêtes en cours de la part des autorités américaines. (ats/jch)