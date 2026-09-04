Volkswagen va supprimer près de 100 000 emplois dans le monde. Image: DPA

Voici les conséquences des coupes de VW sur les entreprises suisses

Des entreprises helvétiques dépendent en partie de l'industrie automobile européenne. Mais la restructuration chez Volkswagen devrait être indolore pour la plupart.

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Les fournisseurs suisses du secteur automobile devraient pour l'heure passer entre les gouttes de la lourde restructuration annoncée par le géant allemand Volkswagen. L'industriel bernois Feintool pourrait cependant être plus exposé que d'autres entreprises.

La société basée à Lyss – qui fabrique notamment des composants pour la propulsion et les sièges des voitures, ainsi que des pièces pour les moteurs électriques et les batteries – figure parmi les plus exposées, car étant le plus directement dépendante des volumes de production dans l'industrie automobile européenne, a indiqué vendredi à l'agence AWP Torsten Sauter, analyste de Kepler Cheuvreux.

Son confrère de Vontobel, Arben Hasanaj, estime quant à lui que le fournisseur winterthourois Autoneum dépend seulement de 5% à 7% de VW. Le fabricant de solutions de fixation métalliques et composants d'assemblage SFS, le chimiste de spécialités Ems-Chemie et le fabricant de machines de câblage Komax ne devraient également pas ressentir un effet important lié à la restructuration engagée par VW.

15% des effectifs mondiaux

Le conseil de surveillance du groupe de Wolfsburg a approuvé jeudi à l'unanimité un plan de restructuration historique, portant les suppressions d'emploi dans les cinq ans à un total record de 100 000 postes, permettant d'éviter, au moins temporairement, un affrontement majeur avec les salariés.

Le plan, baptisé «Plan d'avenir 2030», prévoit la suppression d'environ 50 000 postes supplémentaires dans le monde d'ici la fin de la décennie, en plus des 50 000 déjà décidés en Allemagne depuis 2024 principalement sur VW. Au total, les suppressions de postes annoncées ou programmées atteindraient ainsi 100 000 emplois, soit environ 15% des effectifs mondiaux de l'entreprise.

Des concurrents pourraient prendre le relais

Selon l'expert de Vontobel, les fournisseurs suisses se sont préparés de longue date à la faiblesse de l'industrie européenne en se restructurant et diversifiant leurs débouchés, notamment vers la Chine. Komax pourrait ainsi même profiter d'une plus importante automatisation chez VW.

Selon Walter Bamert, analyste à la Banque cantonale de Zurich, cette restructuration ne se traduira pas automatiquement par une baisse de production des véhicules. VW veut ainsi fermer certains sites pour renforcer les capacités sur d'autres emplacements.

Des concurrents pourraient également prendre le relais, si les volumes devaient quand même reculer chez le constructeur d'outre-Rhin. La production mondiale d'automobile est en effet stable, profitant de la croissance de la classe moyenne dans les pays en développement.

Hormis l'action Feintool, qui baissait vers midi de 3,2%, les autres titres du secteur ne semblaient pas affectés par ces nouvelles. Autoneum (+0,6%) accélérait en effet modestement, tandis qu'Ems-Chemie (-0,2%) et Komax (-0,5%) reculaient, et SFS était stable. (jzs/ats/awp)