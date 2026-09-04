Restructuration inédite chez Volkswagen Keystone

Suppression massive de postes chez Volkswagen

Une restructuration d'une ampleur inédite a été approuvée jeudi par le constructeur automobile allemand. Quelque 100 000 emplois vont passer à la trappe.

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Le conseil de surveillance de Volkswagen (VW) a approuvé jeudi à l'unanimité un plan de restructuration historique, portant les suppressions d'emplois dans les cinq ans à un total record de 100 000 postes. Le plan doit permettre d'éviter, au moins temporairement, un affrontement majeur avec les salariés.

Le plan, baptisé «Plan d'avenir 2030», prévoit la suppression d'environ 5000 postes supplémentaires dans le monde d'ici à la fin de la décennie, en plus des 50 000 déjà décidés en Allemagne depuis 2024 principalement chez VW.

Au total, les suppressions de postes annoncées ou programmées atteindraient ainsi 100 000 emplois, soit environ 15% des effectifs mondiaux du groupe aux dix marques (VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda...). C'est une opération d'une ampleur inédite pour le groupe et le secteur automobile allemand dans son ensemble.

Pour justifier les suppressions d'emplois, Volkswagen affirme que «compte tenu de la pression concurrentielle mondiale croissante, des structures de demande en mutation et du changement technologique dans l'industrie automobile, une adaptation conséquente des capacités de personnel à la réalité économique est indispensable».

Quatre usines menacées en Allemagne

La décision a été annoncée après une réunion de la commission de présidence du conseil, qui précédait une réunion plénière de l'organe de contrôle du groupe de Wolfsbourg prévue vendredi. Salariés et actionnaires, qui ont le même poids, y ont pris acte de l'existence d'une surcapacité de production de 500 000 véhicules en Europe.

Il a été constaté qu'«aucune charge de production ultérieure compétitive» ne pouvait actuellement être garantie pour quatre usines allemandes, à Emden, Zwickau, Hanovre et Neckarsulm, entre 2031 et 2034. Pour ces sites menacés, Volkswagen n'a toutefois pas franchi l'étape politiquement explosive d'une fermeture.

Si ces fermetures «ne sont pas décidées, elles ne sont pas non plus écartées», a commenté Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile. «Des possibilités d'utilisation alternatives sont examinées», indique le groupe, qui veut élaborer d'ici à la mi-2027 une nouvelle organisation industrielle pour ses usines européennes.

Cette prudence a permis au directoire d'obtenir le soutien des représentants des salariés et d'éviter une crise sociale ouverte après près de deux ans de discussions tendues. Au-delà de la réduction des effectifs, le plan vise une refonte en profondeur du constructeur. Volkswagen prévoit de réduire de moitié sa gamme de modèles d'ici à 2035 et de diminuer de 75% la complexité de son offre. (jzs/ats/afp)