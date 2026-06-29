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Suisse romande: Groupe E sabre des postes

Le projet pr�sent� par le Groupe E et son partenaire ECCUS consiste � creuser des cavernes pour les transformer en accumulateurs d�eau chaude (photo d&#039;illustration).
Groupe E réduit son nombre de cadres et collaborateurs.Keystone

Ce géant romand sabre des postes

Groupe E annonce une restructuration. Plusieurs postes vont passer à la trappe.
29.06.2026, 09:2529.06.2026, 09:30

L'énergéticien Groupe E, contrôlé par le canton de Fribourg, se lance dans une nouvelle restructuration impliquant la suppression de douze à seize places de cadres, ainsi que de dix à quinze postes de collaborateurs.

La manoeuvre vise à concilier les besoins en investissements induits par la transition énergétique d'une part et les exigences en matière de rentabilité de l'autre, avance l'entreprise dans un communiqué lundi. Le détail de l'opération et ses implications sociales feront l'objet d'une nouvelle communication d'ici septembre, ajoute la société de Granges-Paccot.

Des programmes d'économies étudiés

La nouvelle structure comprendra trois divisions opérationnelles concentrées respectivement sur l'énergie, la distribution de courant et les solutions énergétiques, ainsi que deux unités transversales comprenant la gouvernance et la communication d'une part, les finances et l'informatique de l'autre.

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Le comité de direction sera réduit de neuf à six membres. Responsable promotion, Urs Vogt rendra dans ce cadre son tablier en fin d'année. A la tête de la filiale Celsius, Pascal Abbet prendra sa retraite au même moment. Les ressources humaines, confiées à Lauraine Ebener, disparaîtront aussi de l'organigramme pour être subordonnées au directeur général Alain Sapin.

Groupe E déjà procédé à plusieurs restructurations depuis 2020. Ses effectifs sont passés de 2716 personnes fin 2023 à 2597 un an plus tard. En fin d'année dernière, Groupe E employait encore 2304 collaborateurs. L'entreprise planche par ailleurs sur de nouveaux programmes d'économies. (jzs/ats)

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