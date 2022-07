L'inflation américaine pourrait durer bien plus longtemps que prévu

Pour autant, la Fed signale que malgré sa volonté de contrôler les prix, l'inflation pourrait continuer sa course folle étant donné une conjoncture internationale incertaine avec la poursuite de la guerre en Ukraine et les confinements en Chine, qui ont aggravé les pressions sur les prix. (ats/jch)

Avec les prix élevés de la nourriture, de l'énergie, du logement et d'autres biens qui pèsent sur les familles américaines, les responsables de la Fed «ont souligné qu'un raffermissement approprié de la politique monétaire, associé à des communications claires et efficaces, serait essentiel pour rétablir la stabilité des prix».

Les membres du Federal open market committee (FOMC) ont aussi estimé qu'une autre augmentation du même ordre de grandeur pourrait être décidée en juillet également. Ils ont pointé du doigt les prix à la consommation qui ont bondi de 8,6% en mai sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis plus de quatre décennies.

Lors de la réunion du comité de politique monétaire les 14 et 15 juin, la Fed a encore procédé à une hausse des taux d'intérêt de 0,75 point de pourcentage, soit la plus agressive en près de 30 ans.

Le rouble est fort, mais Poutine est faible

La monnaie russe a beau être plus forte que jamais, l'économie russe ne l'est pas.

Voici l'un des arguments favoris de ceux qui comprennent Poutine, comme Roger Köppel et Magdalena Martullo-Blocher: les sanctions occidentales contre la Russie n'ont aucun effet. On le voit au fait que le rouble, après une brève chute, est devenu de plus en plus fort. C'est pourquoi il faudrait selon eux arrêter l'exercice au plus vite, car nous ne faisons que nous nuire à nous-mêmes.