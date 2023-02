Entre Migros, Coop, et les géants numériques, le coeur des Suisses balance.

Voici les marques préférées des Suisses

Les Suisses sont attachés aux marques du pays, mais également aux géants numériques, révèle une étude annuelle portant sur les habitudes de consommation de la population helvétique.

Les marques suisses du commerce de détail et les géants américains de la technologie sont plébiscités par les Suisses, telles sont les révélations menée l'étude menée annuellement «Brand Indicator Switzerland» 2023.

A ce sujet... a) la pertinence («Quelle est ou quelle sera l'importance de cette marque dans votre vie ?») et b) l'émotion («Veuillez évaluer à quel point vous aimez ou n'aimez pas la marque suivante»). Le Brand Indicator Switzerland (BIS) est une étude des marques suisses. L'enquête mesure deux facteurs qui sont décisifs pour le succès effectif d'une marque :(«Quelle est ou quelle sera l'importance de cette marque dans votre vie ?») et(«Veuillez évaluer à quel point vous aimez ou n'aimez pas la marque suivante»).

Cette année, certaines marques ont fait leur apparition dans le classement depuis l'année dernière.

Voici le top 10 issu du classement global:

WhatsApp Migros Google Coop YouTube Mbudget Mastercard Twint Die Post Le Gruyère

L'ensemble du classement 👇

En raison de l'attrait pour le digital chez les jeunes, Netflix et IPhone se hissent dans le top 10. Image: sda

Les 10 marques préférées des 16 – 29 ans

Chez les plus jeunes, Netflix et YouTube sont évidemment des meilleurs amis.

Google WhatsApp Iphone (Apple) Netflix YouTube Coop Twint Die Post Migros IKEA

Le classement entier 👇

Le classement entier 👇

L'étude classe également les marques du futur, celles qui sont plébiscitées par les personnalités influentes et les faiseurs d'opinion. Les marques du futur sont Google, WhatsApp, Coop y compris Supercard, Twint, Apple, Swiss, Netflix et YouTube.

En ce qui concerne les banques, PostFinance est la marque la plus appréciée. Pour les systèmes de paiement, Mastercard et Twint sont pratiquement à égalité en tête. BMW s'impose devant VW et Audi en ce qui concerne le secteur automobile.

Sans surprise, les géants du numérique tels que IPhone ou Netflix ont plus d'attrait chez les plus jeunes.

Mais en ce qui concerne la consommation de médias en Suisse, on constate un vrai Röstigraben. En effet, Youtube et Netflix n'ont pas la même influence chez les alémaniques ou chez les Romands. Alors qu'en Suisse alémanique, SRF et Netflix sont presque à égalité, la RTS peine à garder son leadership face aux plateformes de streaming. De plus, les chaînes françaises comme TF1 et M6 sont plus populaires et considérées comme plus pertinentes.

