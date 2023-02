Primes maladie, énergie, inflation, retraite: les Suisses pensent d'abord «cash». Image: Shutterstock

Voici ce qui inquiète vraiment les Suisses en 2023

Les Suisses sont plus inquiétés par le bien-être de leur porte-monnaie que par celui du climat. C'est ce que révèle une étude menée chaque année, qui permet de classer les préoccupations les plus prégnantes dans l'esprit des Helvètes.

Dans le sillage de la pandémie et de la guerre en Ukraine, les Suisses sont inquiets pour leur prospérité. C'est ce qui ressort d'une étude publiée cette semaine par les cabinets Frank Bodin, deeptrue, PRfact et furrerhugi intitulée «Problem Indicator Switzerland 2023».

Le «Problem Indicator Switzerland» fait partie du «Brand Indicator Switzerland» , un sondage en ligne représentatif de la population (région linguistique, âge et sexe), réalisé auprès de 2 279 personnes âgées de 16 à 65 ans. L'enquête a été réalisée entre le 21 et le 28 novembre 2022. www.brandindicator.ch

Le sondage permet de mettre en exergue quelles sont les préoccupations primordiales qui tarabustent les Suisses. Et en tête de liste des sujets «prise de tête», ce sont bien les sujets financiers qui l'emportent, avant les inquiétudes liées au changement climatique ou à la sécurité. Voici le top du classement:

Les coûts de la santé: Sans surprise, pas moins de 44,1 % des sondés citent la hausse des coûts de la santé comme l'une de leurs cinq principales préoccupations dans le sondage. Les primes d'assurance-maladie et les coûts de la santé inquiètent particulièrement les Suisses, et ce, à la campagne comme en ville, pour tous les genres et dans pratiquement toutes les classes d'âge. La hausse des prix de l’énergie: 37,3 % des sondés s'inquiètent des questions d'approvisionnement. Les Suisses sont marqués par les questions énergétiques dérivant de la guerre en Ukraine. L’AVS: 37,3 % des sondés ont pour préoccupation leur prévoyance vieillesse. Celle-ci est même en tête des soucis chez les moins de trente ans. L’inflation: la cherté de la vie en Suisse pèse sur le moral de 33,7 % des sondés. En termes de genres, les femmes sont davantage inquiétées par l'inflation galopante que les hommes, avec une différence de 5 points de pourcentage en moyenne. Les coûts du logement/la hausse des loyers: 31,4 % des sondés mentionnent leur loyer comme source d'inquiétude, hissant le thème au cinquième rang. Niveau régional, les Suisses romands sont plus tracassés par les coûts de la santé, de l’énergie et du logement, que les Suisses allemands. Protection de l'environnement: 30,8% des sondés se disent inquiets et concernés par le changement climatique. L'on ne trouve pas de différences marquées entre les classes d’âge, les genres, ou de fossé profond entre régions francophones et germanophones. Sécurité et approvisionnement énergétique: seuls 26,3% se disent préoccupés par les questions de sécurité et d'approvisionnement énergétique, et c'est une petite surprise: l'impact sur le portefeuille est plus préoccupant pour les Suisses que le contexte en lui-même.

Climat, guerre en Ukraine et égalité en deuxième plan

Si la hausse du prix de l'énergie est régulièrement pointée du doigt par la population suisse, la campagne pour promouvoir des économies mise en place par la Confédération semble avoir eu peu d'effets:

«Plus de 50% de la population consomme autant ou plus d’énergie. Les économies s’élèvent en moyenne à tout juste 3,4%, selon une auto-évaluation. Et c’est le segment le plus âgé qui économise le plus.» https://www.brandindicator.ch/

Comme le décrypte l'étude, les sondés ont une bonne estime de leur empreinte carbone et de celle du pays: 43,8 % d'entre eux «jugent que la Suisse fait ses devoirs en matière de protection du climat et de l’environnement». Et seuls 22,2% estiment qu'il faudrait changer les choses en matière de protection du climat.

Selon l'étude, la thématique des réfugiés et de la surpopulation étrangère n'est actuellement pas considérée comme aigüe pour les Suisses (citée par 21%, en 8e position), bien que près de 100'000 personnes aient cherché protection en Suisse l'année dernière, dont environ 70'000 d'Ukrainiens. D'ailleurs, la guerre en Ukraine (9e position) n'entre pas dans le palmarès des cinq angoisses les plus citées.

13,7% des sondés s'inquiètent de la stabilité de la monnaie du pays (10e position), un résultat somme toute modeste si l'on considère qu'une bonne partie des sondés se disent tourmentés par l'inflation.

Tombant petit à petit dans l'oubli, la pandémie de coronavirus et ses conséquences (11e position) ne hante pas les cauchemars des Suisses, avec un score de 13,4 %.

L’égalité homme-femme (12,8 %, 12e position) ne figure pas dans le top dix des problèmes les plus aigus pour la population suisse non plus. Le sujet est marqué par un fossé de genre et de région:

«15,6% des femmes, 17% en Suisse romande et près de 20% des jeunes désignent l’égalité des genres comme l’une des cinq principales préoccupations. Chez les hommes (10%) et en Suisse alémanique (11,2%), ces valeurs sont nettement plus basses.» https://www.brandindicator.ch/

Le sondage a en outre révélé que 21% jugent le statu quo en matière d'égalité comme mauvais (27,7% de femmes, 14,3% d'hommes), tandis que 46,6% sont plutôt convaincus par l'état des choses (35,8% de femmes, 57,5% d'hommes).

