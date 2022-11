300 postes sont menacés par l'accord entre EDF et General electric

Lors de la vente controversée en 2014 de la branche énergie d'Alstom à GE, celui-ci conseillait Alstom comme banquier à Bank of America Merrill Lynch. (chl/ats)

Prenant acte de l'accord, les Confédérations générales du travail (CGT) de l'énergie et de la métallurgie ont exigé vendredi «la clarification du projet industriel que souhaite porter le groupe EDF avec GE steam en son sein». Elles entendent aborder « ces questions stratégiques essentielles dès la prise de fonction du futur PDG, Luc Rémont (...), dont la nomination est en cours de finalisation».

Le groupe a revu jeudi soir une nouvelle fois à la baisse son estimation de production nucléaire pour l'année 2022, en raison notamment d'un arrêt plus long que prévu de quatre réacteurs.

Pénurie d'énergie: Genève et Vaud activent leur plan, voici les mesures

Pénurie d'énergie: Genève et Vaud activent leur plan, voici les mesures

La réalisation de l'acquisition est «envisagée au second semestre 2023» , après levée des conditions suspensives habituelles et l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Alors que le besoin d'électricité va croître pour permettre au pays de s'extraire des énergies fossiles, Paris soutient la construction de six réacteurs EPR de nouvelle génération, avec une option pour huit autres, parallèlement à l'essor des énergies renouvelables, solaire et éolien marin d'abord.

Cette transaction permettra à EDF «de maîtriser les technologies et les compétences relatives à l'ilot conventionnel des centrales nucléaires, essentielles pour la pérennité du parc nucléaire existant et les futurs projets », fait valoir le groupe.

«Les turbines à vapeur de GE steam power peuvent notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 (réd: European pressurized reactor) ainsi que les SMR (réd: Small modular reactor)», a détaillé l'énergéticien.

«Ces activités comprennent notamment la fourniture des équipements pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle, ainsi que la maintenance et les mises à niveau des équipements des centrales nucléaires existantes hors Amériques.»

4 questions sur Musk qui menace les comptes certifiés et ses employés

Ferrari est en rupture de stock et affiche une santé de fer

Les prix du gaz baissent et c’est une mauvaise nouvelle pour Poutine

300 postes sont menacés par l'accord entre EDF et General electric

Plus de «Economie»

Cette laitue humide est plus forte que Liz Truss

Les montages de Jérémie, on dirait des pochettes d'albums:

Les plus lus

Les salaires augmentent et on n'en profitera pas tous de la même manière

Une enquête du Centre de recherches conjoncturelles suisse (KOF) montre dans quelles branches les salaires pourraient être augmentés d'ici un an, et de quel montant et si les syndicats ont mal négocié.

«La Suisse se trouve dans un automne salarial relativement délicat, car controversé», écrit le Centre de recherches conjoncturelles de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich dans ses dernières prévisions économiques. Les exemples les plus récents sont une grève des pilotes de Swiss qui a été évitée de justesse et une confrontation qui se dessine maintenant parmi les employés des cockpits. Dans le bâtiment, les luttes sont également vives, des protestations ont eu lieu à Bellinzone. Et le chef de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, a clairement fait savoir que les augmentations de salaire devraient au moins compenser le renchérissement, ce qui, à lui seul, exige un «minimum de décence».