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Le coût des hypothèques a augmenté en Suisse

Hausse des taux hypothécaires au troisième trimestre
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Le coût des hypothèques a augmenté en Suisse

La hausse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux fait grimper les coûts de refinancement des banques au troisième trimestre. Les hypothèques à taux fixe deviennent notamment plus chères.
13.10.2026, 07:2013.10.2026, 07:20

Le coût des hypothèques a augmenté en Suisse au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents. Cette situation s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux, faisant grimper les coûts de refinancement des banques.

Fin septembre, le taux indicatif calculé à partir de la moyenne des taux d'une trentaine de banques s'établissait à 2,07% pour un emprunt immobilier fixe d'une durée de dix ans, indique mardi le portail en ligne de comparaisons Comparis. Pour une hypothèque fixe sur cinq ans, le taux s'élevait à l'issue du trimestre sous revue à 1,90%. À 1,75%, les hypothèques fixes sur trois ans présentaient elles aussi un niveau supérieur à celui d'il y a trois mois (1,38%).

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«À court terme, compte tenu de l'inflation toujours faible, la BNS ne devrait pas être particulièrement pressée d'augmenter les taux d'intérêt. Cependant, les perspectives économiques plus favorables, la faiblesse du franc et la hausse des prix de l'énergie ont accru la probabilité d'un resserrement de la politique monétaire», déclare Dirk Renkert, expert Argent cité dans un communiqué.

Le niveau plus élevé des taux d'intérêt à l'étranger se répercute de plus en plus sur le marché suisse des capitaux. «C'est pourquoi les hypothèques à taux fixe deviennent plus chères, bien que la BNS maintienne son taux directeur à 0%. Les taux indicatifs des hypothèques à taux fixe sur 10 ans, qui dépassent les 2%, n'ont pas été aussi élevés depuis mars 2025», a-t-il ajouté. (jzs/ats/awp)

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