Valeur locative: les prix des logements vont grimper

Les prix des logements continuent de grimper en septembre (image d'illustration).
Les prix des logements continuent de grimper en septembre (image d'illustration).Image: Shutterstock

L'abolition de la valeur locative va doper les prix des logements

Les prix des logements ont continué de grimper en septembre. Un phénomène que devrait accentuer la disparition à venir de la taxe sur la valeur locative.
07.10.2025

Les prix des offres des appartements en copropriété ont encore augmenté le mois dernier, tandis que celui des maisons individuelles est resté stable. A moyen terme, la demande devrait encore être dopée par l'abolition récente aux urnes de la valeur locative.

Les prix proposés pour la propriété par étages ont augmenté sur un mois en moyenne de 0,5% en septembre, tandis que le niveau des prix des maisons individuelles est resté inchangé (0,0%), selon l'indice d'achat ImmoScout24, établi avec le cabinet de conseil immobilier CIFI et publié mardi.

Voici où créer massivement des logements en Suisse

«Malgré un contexte économique incertain, bon nombre d'annonceuses et d'annonceurs continuent de considérer la stabilité politique de la Suisse comme un facteur favorable à une hausse, ou du moins à une stabilisation, des prix de l'immobilier», peut-on lire dans le communiqué.

Baisse pour les maisons individuelles

Pour ce qui est des logements en copropriété, la situation diffère d'une région à l'autre. Sur certains marchés, les prix ont continué d'augmenter malgré une offre plus importante, tandis que sur d'autres, ils ont légèrement baissé.

Les hausses les plus marquées ont été relevées en Suisse orientale (+1,3%) et en Suisse centrale (+1,2%), accompagnées dans les deux cas d'une augmentation du volume d'offres. Le Mittelland a également enregistré une nette progression (+0,7%), tandis que le Tessin (+0,2%) et la région de Zurich (-0,1%) n'ont connu que de légères variations. Seule la Suisse du Nord-Ouest a enregistré un net recul (-1,3%).

Les loyers ont explosé en Suisse: la preuve

Quant aux maisons individuelles, les prix des offres ont baissé dans la plupart des régions par rapport au mois d'août, plus nettement en Suisse centrale (-1,8%), dans la région lémanique (-0,7%) et dans le Mittelland (-0,6%). Ils ont également reculé au Tessin (-0,5%), dans la région de Zurich (-0,4%) et en Suisse du Nord-Ouest (-0,2%). Seule exception, la Suisse orientale avec une nette hausse de 2,9% par rapport au mois précédent.

À l'avenir, la disparition de la taxe sur la valeur locative devrait réduire la charge fiscale pour les propriétaires et rendre l'accession à la propriété plus attractive, Cela aura pour effet de doper la demande et les prix, en particulier des appartements et maisons neufs, selon Martin Waeber, responsable immobilier chez Swiss Marketplace Group (SMG), propriétaire d'Immoscout24.

«En revanche, pour les biens immobiliers anciens nécessitant d'importants travaux de rénovation, l'évolution des prix pourrait ralentir à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2028, car les frais d'entretien ne seront alors plus déductibles fiscalement», poursuit-il. (jzs/ats)

