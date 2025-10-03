Beaucoup de communes suisses présentent un potentiel de développement vers l'intérieur. Image: Urbanistica / sotomo

Voici comment loger 2 millions d'habitants supplémentaires en Suisse

Les logements se font rares en Suisse, et donc chers. Parallèlement, la population continuera d’augmenter ces prochaines années. Mais où loger ces nouveaux habitants? Un think tank suisse présente aujourd’hui sa vision.

L'institut de recherche Sotomo a étudié, sur mandat du groupement Urbanistica, où et comment développer de manière qualitative et durable les espaces habités en Suisse. Les résultats ont été présentés ce mardi.

Pour les auteurs, la conclusion est claire: le développement vers l’intérieur est la solution à la pénurie actuelle de logements. De cette manière, il serait possible de créer de nouveaux lieux d'habitation pour deux millions de personnes, tout en laissant 70% de la surface bâtie actuelle intacte.

Population et experts en accord sur la solution

En 2013, le peuple suisse a dit «non» à la poursuite de l'étalement du territoire, en acceptant la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Au lieu de créer de nouvelles zones à bâtir, le logement doit désormais se développer à l’intérieur du périmètre déjà urbanisé.

C’est également la solution prônée par les auteurs de l’étude, comme l'indique Urbanistica:

«La mise en œuvre exigée du développement vers l’intérieur est un contrepoids efficace à deux des plus grands défis structurels de notre époque»

Pénurie de logements : en construisant davantage de logements par densification pertinente dans les zones centrales, on réduit la pression sur le marché.

: en construisant davantage de logements par densification pertinente dans les zones centrales, on réduit la pression sur le marché. Surcharge du trafic: en concentrant logements et emplois dans les centres principaux et secondaires bien desservis, on réduit les déplacements pendulaires et de loisirs.

D'accord sur le fond, mais...

En Suisse, l’identité villageoise et rurale est profondément ancrée, tout comme la méfiance envers les grandes villes, selon Urbanistica. La population n’accepte le développement vers l’intérieur que s’il s’accompagne d’améliorations qualitatives.

Et cela implique que les espaces habités ne soient pas seulement denses, mais surtout agréables. Un développement durable vers l’intérieur repose sur trois objectifs:

Des trajets courts plutôt que longs: la proximité des services et des transports publics soulage les infrastructures. Un bon accès aux espaces de détente réduit le trafic de loisirs.

Des espaces de qualité plutôt que des déserts de béton: densification ne signifie pas grisaille. La verdure crée de la qualité de vie. Dans le contexte du changement climatique, un bon microclimat devient essentiel. Une densité vivante favorise la marche et diminue le bruit.

Mesure plutôt que gaspillage: utiliser pleinement les terrains constructibles et les volumes bâtis réduit la consommation de ressources et préserve paysages et espaces libres. Une mixité équilibrée entre habitat et emplois permet une utilisation plus efficace des infrastructures.

Opfikon, dans le canton de Zurich, est l’une des communes d’agglomération qui présentent un grand potentiel de développement vers l’intérieur. Image: Shutterstock

Les données

L'institut Sotomo a ainsi mené une analyse empirique et établi un classement des communes selon leur «potentiel de développement vers l’intérieur». Deux critères sont centraux: la desserte en transports publics et la densité d’utilisation.

La densité d’utilisation ne se mesure pas au volume bâti, mais au nombre d’habitants et d’emplois par unité de surface. Voici ce que révèle le potentiel d’aménagement vers l’intérieur pour chaque commune suisse:

L’analyse de Sotomo conduit à un constat étonnant: bien que la pénurie de logements soit aiguë, elle pourrait être fortement atténuée par des mesures ciblées. Rien qu’avec un développement qualitatif vers l’intérieur, il serait possible de loger deux millions de personnes supplémentaires.

Et 70% de la surface bâtie resterait inchangée. Ainsi, moins d'un tiers des zones habitées existantes devrait évoluer vers l’intérieur, dont 8% de manière substantielle et 22% de façon modérée.

C'est dans les zones périurbaines que le potentiel de développement est le plus fort: dans les plus grandes agglomérations, le potentiel de logements supplémentaires atteint 870 000 personnes.

Dans les grandes villes, 770 000 habitants supplémentaires pourraient être logés. Dans les petites villes, le potentiel est de 360 000 personnes. Ces logements proviendraient donc uniquement du développement vers l’intérieur, sans extension du périmètre bâti.

Exemples de potentiel inexploité

La plupart des zones à fort potentiel se trouvent donc autour des grandes villes. Elles disposent d’un bon accès aux transports publics, mais leur surface n'est souvent pas utilisée de manière optimale.

Un exemple type est Schwerzenbach, dans le canton de Zurich, qui ressort en tête de l’analyse des communes d’agglomération. Un coup d’œil sur Google Maps suffit: le centre du village compte encore plusieurs surfaces vertes et possibilités de densification. Mais il faut aussi un cadre légal. La commune votera en novembre 2025 sur une révision partielle de son règlement de construction et de zones.

Vue satellite de la gare de Schwerzenbach et du quartier situé au sud. Image: google Maps

Les situations varient aussi au sein des villes. A Prilly, aux portes de Lausanne, la commune est très intégrée au chef-lieu vaudois et globalement déjà dense. Mais certains quartiers, comme celui-ci, présentent encore un important potentiel. Là aussi, les règles d’aménagement doivent permettre la densification, et toute adaptation doit d’abord être approuvée.

Ce quartier de Prilly offre un fort potentiel de développement vers l’intérieur. Image: Urbanistica / sotomo

Urbanistica et Sotomo en arrivent à la conclusion suivante:

«Seule l’analyse fine à l’échelle du voisinage met en évidence les fortes disparités de densité au sein des villes, et montre que le développement vers l’intérieur doit cibler précisément les zones où le potentiel est le plus important.»

Données et sources



Les rapports détaillés par commune ainsi que l’ensemble des indicateurs présentés dans un outil 3D sont accessibles

Urbanistica est l’association pour un urbanisme de qualité et le seul think tank suisse spécialisé dans le développement des territoires et l’aménagement du sol.Les rapports détaillés par commune ainsi que l’ensemble des indicateurs présentés dans un outil 3D sont accessibles en ligne . Cet outil permet de visualiser rapidement toutes les données pertinentes jusqu’au niveau du quartier ou de la zone. Il soutient également les autorités dans la planification stratégique, les processus subséquents et la communication avec les parties prenantes.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder