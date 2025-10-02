Les loyers ont explosé en Suisse: la preuve

Ceux qui cherchent à déménager ont l'impression que les logements sont toujours plus chers. Et ils ont raison.

Les loyers en Suisse continuent de grimper, et pas qu’un peu. Selon l’indice des prix Lomo publié par Comparis en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, les loyers ont bondi de 31,9% depuis 2005, soit une hausse moyenne de 1,4% par an

Si l’on regarde plus en détail, la dernière décennie est particulièrement révélatrice:

Entre 2005 et 2010, les loyers ont augmenté de 10,5% (+2,0 %/an).

Entre 2015 et 2020, la hausse s’est calmée (+3,0% en cinq ans).

Mais depuis 2020, c’est reparti de plus belle: +10,6% en seulement cinq ans (+2,0%/an)

L’indice des prix Lomo de Comparis, établi en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, reflète l’inflation à l’œuvre dans les domaines du logement et de la mobilité exclusivement.

Et rien qu’entre août 2024 et août 2025, les loyers ont encore progressé de 1,9%. Et la pénurie de logements joue ici un rôle clé. Le taux de logements vacants est, en effet, tombé à 1%, son niveau le plus bas depuis 2005. Dans certains cantons, la situation est encore plus tendue:

Genève: 0,32%.

Zoug: 0,42%.

Zurich: 0,48%.

A l’autre extrême, le Jura affiche le taux le plus élevé avec 3,03% du parc locatif vacant.

La hausse des loyers en Suisse, un paradoxe

Pour Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis, cette faible offre explique la flambée:

«Même les baisses de loyer liées à la baisse du taux de référence n’ont pas pu empêcher la forte hausse des loyers.»

Depuis son introduction en 2008, le taux hypothécaire de référence est passé de 3,5% à 1,25% (septembre 2025). En théorie, cela devrait faire baisser les loyers , chaque baisse de 0,25 point de pourcentage donnant droit à une réduction de 2,91 %, à condition que le loyer soit encore basé sur l’ancien taux. Mais dans les faits, l’offre limitée de logements a plus que compensé cet effet.



Et le spécialiste de Comparis trouve également d'autres raisons récentes à cette hausse continue des loyers, que la seule pénurie:

«Le taux de logements vacants indique à quel point le marché suisse du logement est tendu. Plus la valeur est faible, moins il y a de logements vacants disponibles. La forte baisse à 1% explique l’importante hausse des loyers ces dernières années.

A cela s’ajoutent la hausse des prix des matériaux de construction en raison des pénuries d’approvisionnement après la pandémie de Covid-19 et la hausse des taux d’intérêt hypothécaires, qui ont été répercutés sur les locataires.

Bien que les taux d’intérêt hypothécaires aient de nouveau baissé entre-temps, la situation tendue sur le marché du logement locatif n’a que peu changé.»

L’indice Lomo de Comparis montre aussi que ce sont les ménages aux revenus les plus bas qui ressentent le plus la hausse du coût de la vie. Leur indice a progressé de 0,1% en un an, alors que pour les ménages aisés, les prix ont reculé de 0,2%.

Demander une baisse de loyer en Suisse

A chaque baisse du taux de référence, les locataires peuvent demander une réduction de loyer, et inversement, le bailleur peut augmenter votre dû s'il augmente. Le taux de référence hypothécaire est «calculé à partir de la moyenne pondérée des hypothèques accordées par les banques en Suisse», rappelle Comparis. Il joue, à ce titre, un rôle important dans l’évolution des loyers.

Et il se peut que vous ayez le droit de demander une baisse, voici comment:

Consultez votre contrat de bail

Cherchez le taux de référence qui y est indiqué. Si ce taux est supérieur au taux actuel (1,25% en septembre 2025), vous pouvez demander une réduction. Calculez votre baisse potentielle

Pour chaque baisse de 0,25 point de pourcentage du taux de référence, le loyer peut être réduit de 2,91%. Faites une demande écrite

Adressez une lettre recommandée à votre bailleur ou régie, en citant le nouveau taux de référence et votre calcul. De nombreux modèles de lettre sont disponibles en ligne.



(hun)