beau temps14°
DE | FR
burger
Economie
Immobilier

Ces achats ont la cote sur le marché immobilier suisse

Image d'illustre
Image d'illustreImage: Shutterstock

Ces achats ont la cote sur le marché immobilier suisse

Avec des prix toujours en hausse au troisième trimestre, l'accession à la propriété reste difficile dans le pays. En revanche, l'immobilier d'investissement est en plein essor.
07.10.2026, 10:2107.10.2026, 10:21

Le marché immobilier suisse a poursuivi sa tendance à la hausse au troisième trimestre. Les acheteurs ont payé leurs biens en moyenne 0,8% plus cher qu'au trimestre précédent et 3,3% de plus sur un an, selon l'indice des prix de l'immobilier privé CIFI paru mercredi.

Sur le marché des appartements en copropriété, les prix ont augmenté de 0,8% et les maisons individuelles de 0,7% entre juillet et septembre, rapporte un communiqué. Par rapport à la même période un an plus tôt, les prix ont augmenté respectivement de 2,8% et 3,9%.

La grogne autour de ce projet immobilier lausannois continue
La grogne autour de ce projet immobilier lausannois continue

De ce fait, le nombre d'achats et donc le volume des prêts hypothécaires a reculé. En dépit de conditions de financement avantageuses, l'accession à la propriété est restée difficile pour nombre de ménages, constate le cabinet de conseil immobilier, filiale de Swiss Marketplace Group (SMG).

L'immobilier d'investissement a de son côté le vent en poupe, notamment les immeubles collectifs ou comprenant des locaux commerciaux, malgré une hausse de 1,4% des prix par rapport au second trimestre. (jzs/ats/awp)

L'actu sur l'économie? Par ici
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
de Nathalie OLOF-ORS
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
1
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Thèmes
Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ces villes européennes vont davantage taxer les touristes en 2027
De nombreuses villes européennes prélèvent une taxe de séjour auprès de leurs visiteurs. En 2027, celles-ci vont prendre l'ascenseur dans plusieurs destinations.
Venise a encaissé cinq millions d’euros l’an dernier grâce aux droits d’entrée payés par les visiteurs à la journée. L’année prochaine, les touristes pourraient rapporter encore davantage aux caisses de la ville. La cité des Doges envisage en effet d’augmenter sensiblement le tarif imposé aux visiteurs qui n’y passent pas la nuit. Jusqu’ici fixé à dix euros certains jours, il pourrait atteindre 30 euros à l’avenir.
L’article