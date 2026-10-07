Image d'illustre Image: Shutterstock

Ces achats ont la cote sur le marché immobilier suisse

Avec des prix toujours en hausse au troisième trimestre, l'accession à la propriété reste difficile dans le pays. En revanche, l'immobilier d'investissement est en plein essor.

Plus de «Economie»

Le marché immobilier suisse a poursuivi sa tendance à la hausse au troisième trimestre. Les acheteurs ont payé leurs biens en moyenne 0,8% plus cher qu'au trimestre précédent et 3,3% de plus sur un an, selon l'indice des prix de l'immobilier privé CIFI paru mercredi.

Sur le marché des appartements en copropriété, les prix ont augmenté de 0,8% et les maisons individuelles de 0,7% entre juillet et septembre, rapporte un communiqué. Par rapport à la même période un an plus tôt, les prix ont augmenté respectivement de 2,8% et 3,9%.

De ce fait, le nombre d'achats et donc le volume des prêts hypothécaires a reculé. En dépit de conditions de financement avantageuses, l'accession à la propriété est restée difficile pour nombre de ménages, constate le cabinet de conseil immobilier, filiale de Swiss Marketplace Group (SMG).

L'immobilier d'investissement a de son côté le vent en poupe, notamment les immeubles collectifs ou comprenant des locaux commerciaux, malgré une hausse de 1,4% des prix par rapport au second trimestre. (jzs/ats/awp)