Nouvelle atténuation de l'inflation en Suisse

L'augmentation des loyers résidentiels et de l'habillement a été compensée par des allègements du côté des transports, des voyages et des carburants notamment, expliquent les statisticiens fédéraux dans leur compte-rendu périodique. Les prix ont également diminué dans l'hôtellerie et la parahôtellerie.

Le défi de la présidentielle américaine? «Ce n'est PAS l'économie, idiot!»

On vous explique pourquoi la politique économique de Kamala Harris ne fera pas pencher la balance dans le cadre de la campagne présidentielle.

Les premières semaines de la campagne électorale de Kamala Harris et Tim Walz ont été un cauchemar pour les républicains. Et tout s'est déroulé comme sur des roulettes pour les démocrates: le parti s'est immédiatement et unanimement rangé derrière la candidate à la présidence désignée. Le choix de la vice-présidente élue se révèle de plus en plus être un coup de maître.