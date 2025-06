Selon l'ancien banquier central russe Oleg Vyugin, la Russie pourrait bien avoir du mal à continuer de financer sa guerre en Ukraine à cause de sa situation économique morcelée par les sanctions occidentales. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Pourquoi «Poutine a besoin de la paix l'année prochaine»

L'économie russe s'affaiblit. D'un point de vue purement économique, le pays a besoin d'une paix au plus tard l'année prochaine, selon l'économiste Oleg Vyugin.

Peter Riesbeck / t-online

Un article de

Les chiffres sont alarmants: rien que les exportations russes vers l'Allemagne ont chuté de 95% depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Un peu plus de trois ans après le début de la guerre, l'économie russe est en difficulté.

Jeudi, le ministre russe de l'Economie, Maxime Rechetnikov, a estimé que le pays était «au bord» de la récession si l'Etat ne prenait pas les bonnes «décisions» dans les prochaines semaines, en plein ralentissement de la croissance après deux années de surchauffe.

Si l'économie russe avait fait preuve en 2023 et 2024 d'une résilience inattendue face aux sanctions prises par les Occidentaux depuis 2022 en représailles à l'offensive russe en Ukraine, la conjoncture a changé depuis quelques mois.

La sombre analyse d'un proche du pouvoir

L'une des personnalités les plus marquantes du monde financier russe: Oleg Vyugin a offert récemment un regard dur sur l'économie de son pays et les risques de la situation économique pour le chef d'Etat Vladimir Poutine. Il a par ailleurs lancé un avertissement sévèredéclarant au grand journal allemand Die Welt:

«D'un point de vue purement économique, la Russie a besoin de la paix cette année ou l'année prochaine»

Vladimir Poutine (2e à partir de la gauche) lors d'une visite dans une usine d'armement à Nijni Taguil. Image: Imago

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Oleg Vyugin, 72 ans, a été vice-ministre des Finances de Russie et a intégré, en 2002, le comité de surveillance de la Banque centrale de Russie. Il est désormais professeur d'économie à l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou.

Des données économiques peu engageantes

La situation économique en Russie est précaire. L'économie n'a progressé que de 1,4% au premier trimestre de 2025. Le gouvernement table officiellement sur une inflation de 7,6% pour cette année. Le taux directeur est de 20% et freine les investissements des entreprises.

L'économiste russe Oleg Vjugin porte un regard critique sur la situation économique de son pays. Image: Imago

«D'après les chiffres, il y a un ralentissement», a reconnu le ministre de l'Economie, Maxim Reshetnikov, au forum économique de Saint-Pétersbourg, alertant même:

«Nous sommes déjà au bord de la récession»

Avec un nombre en hausse d'entreprises en difficulté financière, notamment à cause de prêts contractés à des taux très élevés.

C'est surtout la baisse du prix du pétrole qui donne du fil à retordre au trésor public. Le gouvernement doit ainsi reporter des investissements. Le ministre de l'Economie a récemment reconnu que: «Notre tâche consiste à surmonter la phase de refroidissement».

«Les problèmes dans l'économie deviennent plus graves chaque jour tant que le taux directeur reste élevé» Oleg Vyugin

Les exportations en berne

Vyugin, un peu plus de trois ans après le début de la guerre, analyse la situation de la façon suivante:

«La Russie avait commencé l'année 2022 dans une bonne condition économique grâce aux prix élevés du pétrole, aux réserves du fonds de bienfaisance et aux bénéfices des entreprises.»

Ce sont surtout les exportations qui se sont effondrées.

Ainsi, la valeur des exportations russes vers l'Allemagne s'élevait encore à 33,1 milliards d'euros en 2021, l'année précédant l'attaque de Poutine contre l'Ukraine. En 2024, elle n'était plus que de 1,8 milliard d'euros, selon l'Office fédéral des statistiques. La conclusion de Vyugin:

«La fête dans l'économie russe touche à sa fin»

Bientôt la fin de la guerre, faute de moyens?

L'économie russe est en crise. La question qui se pose est la suivante: Vladimir Poutine peut-il encore se permettre de faire la guerre dans cette situation économique?

Selon les estimations de Vyugin, «la Russie a besoin de la paix cette année ou l'année prochaine». Mais l'analyse économique n'est pas la seule à être déterminante dans le conflit. Au sein de l'appareil du pouvoir de Poutine, une lutte fait rage entre l'aile économique autour du ministre Reshetnikov et les militaires, qui craignent une fin de la guerre à la table des négociations sans progrès décisif sur le champ de bataille.



Vyugin a, en outre, déclaré au journal Die Welt:

«Un cessez-le-feu changerait les rapports au sein de l'appareil du pouvoir. Les responsables semblent très inquiets»

Le président russe Vladimir Poutine, lors d'une discussion en octobre 2024 portant sur les forces de dissuasion nucléaire stratégiques de la Russie. Image: Imago

Janis Kluge, directeur adjoint du groupe de recherche sur l'Europe de l'Est et l'Eurasie à la Fondation Science et Politique (SWP), avait déjà prévenu en mai dans un entretien avec t-online:

«Cet été, il y aura probablement des coupes pour équilibrer le budget»

Les sanctions et les limites de l'Occident

La situation économique n'est pas bonne pour Vladimir Poutine. Mais Vyugin voit aussi des défis pour l'Union européenne et les Etats-Unis.

Les deux acteurs travaillent actuellement sur de nouvelles sanctions contre la Russie. Ainsi, la Commission européenne vise à stopper les importations de gaz russe en Europe d'ici 2027. Avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, 45% des importations de gaz venaient de Russie.

L'UE veut amener les exportations de gaz russe à zéro d'ici 2027. Image: Imago

Jusqu'à présent, l'UE a imposé, à elle seule, un total de 17 paquets de sanctions depuis le début de la guerre en 2022. Vyugin estime, toutefois, que leur effet est limité et explique:

«La Russie a appris à contourner les sanctions. Et les plus grands partenaires commerciaux de la Russie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, voient eux aussi la possibilité de participer partiellement à ce contournement.»

Poutine en paie toutefois le prix fort:

«Sans sanctions, la Russie gagnerait davantage avec ses exportations»

L'impact des Etats-Unis et de Donald Trump

Le président américain Donald Trump est un facteur additionnel qu'il faut prendre en compte. Il hésite entre une ligne dure vis-à-vis de la Russie, mais souhaite également un succès rapide dans les efforts pour un cessez-le-feu. Cela le rend certes difficilement prévisible, mais, pour le Kremlin, son attitude inconstante est un avantage. Vyugin explique:

«Quand on a vu que Trump était intéressé par un accord global avec la Russie, on a logiquement décidé d'en tirer le plus d'avantages possible.»

Les possibilités de l'UE et des Etats-Unis sont donc également limitées. Le plus grand facteur d'incertitude pour Poutine reste la situation économique de son pays.



Vyugin est sans équivoque:

«Pour poursuivre l'opération militaire spéciale, il faudrait encore plus de ressources économiques. Mais il n'y en a pas tant que ça, à moins d'accepter une baisse du niveau de vie et une perte des revenus réels des Russes.»

La question est de savoir combien de temps la population russe acceptera encore de subir les pertes économiques massives causées par la guerre.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci