L'inflation accélère légèrement en septembre

En septembre, le renchérissement par rapport au même mois de l'année passée s'est chiffré à +1,7%. En cause, une nette progression des tarifs des produits locaux.

L'inflation a légèrement augmenté en septembre sur un an à 1,7%, après 1,6% en août, portée par une nette progression des tarifs des produits locaux. Alors que les prix des carburants ont marqué une baisse pendant le mois sous revue, ceux des voyages et notamment du transport aérien ont accéléré.

Sur un mois cependant, l'indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,1%, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Cela s'explique par plusieurs facteurs, dont les prix réduits pour l’hôtellerie et la parahôtellerie.

La progression sur un an est conforme aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP, qui tablaient sur une accélération entre 1,7% et 1,9%. La variation mensuelle était par contre attendue entre 0,0% et +0,2%. (ats)