La croissance économique de l'Espagne pousse à relever sa note

La bonne croissance économique de l'Espagne pousse à relever sa note

L'agence S&P a relevé la note du pays, qui s'est relevé de la crise économique.

L'agence d'évaluation financière S&P Global Ratings a relevé d'un cran vendredi, de «A» à «A+», la note de l'Espagne. La décision a notamment été justifiée par la forte croissance que connaît le pays.

C'est une nouvelle étape du redressement de l'Espagne. Sa note, au plus fort de la crise économique qu'elle a traversée au tournant des années 2010, était tombée au bord de la catégorie spéculative.

Depuis 2013, S&P l'a fait passer de BBB- à A+, soit cinq crans de mieux. Elle a assorti vendredi la nouvelle note d'une perspective stable.

Pour l'agence, les réformes structurelles adoptées par l'Espagne, ainsi que la vitalité de sa demande intérieure et un regain d'investissements expliquent son dynamisme économique, caractérisé par une croissance que S&P projette à 2,6% sur 2025, selon un communiqué.

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) espagnol a progressé de 0,7% par rapport aux trois mois précédents, et de 2,8% sur un an, soit le double du rythme de la zone euro (1,4%).

S&P Global Ratings a aussi pris en compte «une décennie de désendettement du secteur privé», marquée notamment par l'assainissement de l'immobilier, pris dans une bulle spéculative à la fin des années 2000.

Par ailleurs, le faible niveau des échanges avec les Etats-Unis est aussi un facteur favorable, selon l'agence, dans le contexte des nouveaux droits de douane imposés par le gouvernement Trump.

La perspective stable est justifiée par le niveau d'endettement toujours élevé de l'Espagne (101,8% du PIB fin 2024), et un risque de dérapage des dépenses publiques, qui contrebalancent les éléments justifiant, selon S&P, la réévaluation de la note. (ats/afp)