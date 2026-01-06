De nombreuses lignes ferroviaires européennes recèlent des expériences uniques. En voici cinq à considérer pour votre prochain voyage. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Ces 5 lignes de train sont parmi les plus belles d'Europe

Des fjords norvégiens aux sommets pyrénéens en passant par les Alpes suisses, opter pour un voyage en train aux panoramas exceptionnels peut transformer de simples vacances en spectacle. Voici cinq lignes européennes idéales pour vivre de grands moments d'évasion.

Dans le langage courant, on entend souvent dire au sujet de la vie que ce qui importe, c'est le voyage, pas la destination. Un bel adage qui, appliqué à un projet touristique, peut métamorphoser la notion même de vacances.

Car, quand l'objectif premier réside dans le trajet en lui-même, chaque instant devient propice à l'émerveillement. Si une telle expérience fait écho à vos envies et que vous optez pour le train, il ne vous restera alors plus qu'à vous plonger dans une contemplation presque poétique des paysages défilant doucement derrière la fenêtre de votre wagon. Voici cinq expériences à ne pas manquer en Europe.

Un retour dans le temps, en train à vapeur

🚂 Parc national du Harz, Allemagne

Pour commencer cette liste, quoi de mieux qu'une montée en train à vapeur sur le point culminant du nord de l'Allemagne? Au départ de la magnifique ville de Wernigerode, en Saxe-Anhalt (qui mérite à elle seule une bonne journée d'exploration), vous partirez à la rencontre du sommet du Brocken.

En un peu moins de deux heures, vous traverserez une partie du parc national du Harz, pour arriver à 1140m d'altitude. De là, un panorama à 360° vous attend, de même que de belles forêts sillonnées de chemins de randonnée.

Si vous êtes de Harry Potter, ce trajet aura sans doute une signification bien particulière. Image: Imago

Il est à noter que les chemins de fer du Harz et leurs trains historiques (dont le plus ancien remonte à 1897) connectent aussi les villes de Nordhausen et Quedlinburg, de quoi s'occuper une semaine entière sans se lasser.

carte: watson

Une traversée des Alpes helvétiques

🚂 Du lac des Quatre Cantons à Lugano

Si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter le centre de la Suisse, et à plus forte raison sa région sud, alors votre idée de vacances pour le printemps prochain est toute trouvée. En partant de Goldau, dans le canton de Schwytz, vous parcourrez la mythique ligne du Gotthard Panorama Express pour terminer votre course au bord du lac de Lugano.

Il est à noter qu'une variante fluviale existe, en partant de Lucerne. Le départ s'y en fait en bateau jusqu'à la gare de Flüelen, puis en train jusqu'au terminus. De quoi, en l'espace d'une seule journée, profiter de deux des plus beaux lacs du pays. La ligne reprend ses activités le 18 avril prochain, et les réservations seront bientôt disponibles. Plus d'informations ici.

Ici, une vue d'Airolo, dans le Tessin, à bord du Gotthard Panorama Express. Image: Shutterstock

A la découverte des fjords scandinaves

🚂 Plateau du Hardangervidda, Norvège

Place désormais au dépaysement. Dans le Grand Nord européen, entre steppes, fjords, montagnes et forêts denses, le chemin de fer reliant la capitale norvégienne d'Oslo à la ville côtière de Bergen a tout d'un parcours féérique.

En l'espace de six heures en demie, vous passerez notamment par le parc national de Hallingskarvet et ses landes gelées, filerez le long des berges du lac serpentin de Krøderen et ferez halte dans le village de Finse, bordant le lac de Finsevatnet.

Une fois à destination, profitez de l'architecture typique de la ville avant de vous rendre, par exemple, dans le Sognefjord voisin, le plus grand du pays ou d'opter pour une excursion sur l'une des nombreuses îles de la région. Il n'y a pas de mauvais choix, tout est un régal pour les yeux!

Prêts pour une virée dans la nature exceptionnelle de la Norvège australe? Image: Shutterstock

Une exploration des Alpes juliennes

🚂 Préalpes orientales, Slovénie

Le chemin de fer de Bohinj relie la majestueuse ville de Trieste, en Italie, à la petite localité de Jesenice, en Slovénie septentrionale. En un peu moins de trois heures, vous passerez ainsi d'un cadre méditerranéen à une région montagneuse bien familière, au milieu des Alpes juliennes.

Vous passerez notamment par le pont de Solkan, le plus grand pont ferroviaire en pierre du monde et non loin de l'immanquable lac de Bled, connu pour son île et son château surplombant la région. Vous longerez en outre la rivière Isonzo et aurez l'occasion de contempler l'immense patrimoine forestier slovène, l'un des pays les plus boisés du continent.

Partir de la région méditerranéenne, pour arriver en montagne, en passant par les vallées, forêts et campagnes slovènes. Le rêve, non? Image: Imago

Une excursion mémorable dans le Sud

🚂 Pyrénées, France

On termine avec la France, là aussi avec un parcours qui côtoie les sommets. A bord du célèbre train jaune historique surnommé «Canari» des Pyrénées-Orientales, vous aurez la chance de passer au travers du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, du village de Villefranche-de-Conflent à celui de Latour-de-Carol, le tout en un peu plus de trois heures.

Pris entre le bas du massif du Canigó et le pic Carlit, le plateau de Cerdagne, sillonné par cette ligne de chemin de fer, offre des tableaux naturels à couper le souffle.

Si vous avez encore soif d'aventure une fois arrivé à destination, l'Espagne, de même que la splendide principauté de l'Andorre, se trouvent non loin!