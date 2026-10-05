Le nouveau plan d'affaires d'Air Baltic prévoit une flotte plus réduite. Image: www.imago-images.de

Ce partenaire de Swiss veut supprimer 700 postes

Air Baltic, qui assure des vols pour Swiss, prévoit de sabrer près d'un quart de ses effectifs. La compagnie lettone entend ainsi réduire les coûts.

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La compagnie aérienne lettone Air Baltic, qui opère également des vols pour le compte de Swiss, prévoit de supprimer entre 500 et 700 emplois sur un total d'environ 3000, a annoncé l'entreprise lundi. Ces mesures visent à réduire les coûts et à stabiliser la situation financière d'Air Baltic, précise le communiqué.

Le nouveau plan d'affaires prévoit une flotte d'Airbus A220-300 plus réduite. Parallèlement, la compagnie aérienne lettone entend miser davantage à l'avenir sur des coopérations à long terme avec d'autres compagnies aériennes. Début mars, cinq appareils A220-300 d'Air Baltic assuraient des vols pour Swiss.

Le programme de vols actuel ne sera pas affecté par ces changements prévus. Les sites de Riga, Vilnius et Tallinn sont concernés par la réduction d'effectifs envisagée. La nouvelle structure organisationnelle définitive devrait être arrêtée d'ici la mi-octobre. (jzs/ats)