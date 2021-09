Economie

International

Eminem ouvre son restaurant «Mom's Spaghetti» à Détroit



youtube

Eminem va ouvrir un restau (et il servira un sandwich aux spaghettis)

Le rappeur américain troque momentanément son tablier pour ouvrir son restaurant à Détroit, «Mom's Spaghetti». Âmes italiennes sensibles s'abstenir.

Si vous êtes un fan de longue date, vous vous souvenez forcément de son tube de 2002, «Lose Yourself», et de ses paroles inspirantes: «There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti» (on vous épargne la traduction).

Eminem va désormais donner vie à sa chanson: le Détroit News a indiqué que le rappeur ouvre ce mercredi un restaurant éponyme dans sa ville natale de Détroit. L'annonce a été faite sur la chaîne WXYZ, avec une publicité de 30 secondes au visuel vintage, léché et absolument... appétissant.

On vous laisse découvrir cette merveille: Vidéo: YouTube/Southpawer Official

En 2017, il avait déjà tenté l'expérience en ouvrant un restaurant de spaghettis éphémère à l'occasion de la sortie de son album «Revival». Et en avril 2020, il avait distribué 400 repas à des employés des services hospitaliers de Détroit.

Au menu?

Comme son nom l'indique, «Mom's Spaghetti» est un restaurant de... spaghettis. Vous trouverez à la carte la pasta:

À la sauce tomate.

Aux boulettes de viande.

Mais aussi et surtout... le «s'ghetti sandwcich» (oui oui, vous avez bien lu). Des spaghettis entre des tranches de pain de mie (oui oui, vous avez encore bien lu).

Ma foi, il y a des gens qui ne comprennent pas tout en cuisine... Vous ne savez pas cuisiner? Eux non plus Link zum Artikel

Mais il n'est pas seul !

Le rappeur mondialement connu n'est pas le seul à s'être découvert une vocation pour la restauration. Nombreuses sont les célébrités propriétaires de leur enseigne.

En 2018, Pharell Williams ouvrait une première adresse à Miami avec son ami Jean Imbert, ancien vainqueur de Top Chef. En 2020, il remet le couvert avec «To Share», un restaurant à Saint-Tropez.

L'ancienne figure star de «Desperate Housewives», Eva Longoria, a possédé plusieurs années un restaurant mexicain à Hollywood, «Beso». N'espérez pas y passer lors de vos prochaines vacances à Los Angeles, il a fermé il y a dix ans.

Jay-Z a fêté récemment le 18e anniversaire de son bar à New York, le «Club 40/40». Quant à Michael Jordan, il possède une ligne de steakhouses à son nom.

Parmi les vedettes francophones, Gérard Depardieu, Marion Cotillard, Gilles Lelouche ou encore Luc Besson ont tous leur propre restaurant à Paris.

Bientôt un nouvel album?

Pour en revenir à la star du jour, alias Eminem, sachez que des rumeurs circulent déjà sur Internet. Les fans de la première heure voient dans l'ouverture du Mom's Spaghetti un énième indice d'un potentiel nouvel album.

Rien n’est confirmé, mais un morceau pourrait sortir ce vendredi 1er octobre, et ce n’est peut-être pas un hasard si le lancement du restaurant a lieu le mercredi 29 septembre, soit 2 jours avant.