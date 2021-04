L'économie mondiale se relance plus vite que prévu

Le Fonds Monétaire International (FMI) salue la reprise de l'économie mondiale, stimulée par la croissance américaine et relancée par la vaccination. Et ce, malgré la pandémie.

La récession 2020 avait été historique, avec la pandémie. L'économie mondiale se remet désormais plus vite que prévu, stimulée par la croissance américaine et la vaccination, a annoncé mardi le Fonds Monétaire International (FMI).