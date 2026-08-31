Samsung proposait 301 dollars à Swatch, il devra en payer 11,6 millions. Image: montage watson

Swatch met une claque judiciaire à Samsung et empoche des millions

Samsung devra verser 11,6 millions de dollars à dix marques de Swatch pour des cadrans numériques contrefaits proposés pendant plusieurs années sur son application.

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Swatch a remporté à Londres le procès qui l'opposait depuis des années à Samsung à propos de contrefaçons de cadrans de montres numériques. Le géant sud-coréen de la tech devra verser à l'horloger biennois 11,6 millions de dollars.

Swatch Group réclamait 170 millions de dollars de dommages et intérêts pour contrefaçons de marques, tandis que Samsung Electronics n'était disposé qu'à verser 301 dollars. La justice britannique a tranché: le groupe sud-coréen devra verser à dix marques de l'horloger biennois un montant de 11,6 millions de dollars (9,4 millions de francs), selon les considérants du jugement rendu public le 26 août par la Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles.



Le service de presse de l'horloger biennois, contacté lundi par l'agence AWP, a commenté:



«Samsung a tenté à plusieurs reprises de minimiser l'ampleur et la gravité des contrefaçons en réduisant à néant le montant des dommages et intérêts dus aux marques emblématiques de Swatch Group.»

Entre octobre 2015 et février 2019, la plateforme Galaxy App Store de Samsung a proposé plusieurs applications téléchargeables de cadrans de montres imitant des marques de Swatch Group, soit:

Breguet.

Blancpain.

Jaquet Droz.

Glashütte Original.

Omega.

Longines.

Tissot.

Hamilton.

Mido.

Swatch.

Ces applications ont été téléchargées environ 160 000 fois au Royaume-Uni et dans l'Union européenne (UE). Certaines étaient gratuites, d'autres payantes. Les revenus générés ont avoisiné les 1000 dollars, selon le jugement.

En 2022, la Haute Cour anglaise avait déjà condamné Samsung pour violation du droit des marques de Swatch. Fin 2023, la Cour d'appel britannique avait également statué en faveur de l'horloger de Bienne. Selon elle, le fait que les applications aient été développées par des tiers ne changeait rien au verdict.

Aux Etats-Unis, les dix mêmes marques de Swatch Group ont intenté une procédure distincte contre Samsung devant les tribunaux de New York. Cette procédure est toujours en cours. (jah/ats)