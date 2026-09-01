La salle de bal à 600 millions de Trump franchit un nouvel obstacle

Donald Trump veut doter la Maison-Blanche d’une salle de bal monumentale capable d’accueillir jusqu’à 1000 personnes. La Cour suprême vient d’autoriser la poursuite des travaux jusqu’à nouvel ordre. Getty Images North America

Donald Trump remporte une nouvelle manche dans la bataille judiciaire autour de sa salle de bal géante à la Maison-Blanche. La Cour suprême américaine autorise la poursuite, jusqu’à nouvel ordre, du chantier controversé, dont le coût pourrait atteindre 600 millions de dollars.

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La cour suprême des Etats-Unis a prolongé lundi, jusqu'à nouvel ordre, la poursuite des travaux de construction de la salle de bal monumentale voulue par le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. salle est censée accueillir jusqu'à 1000 personnes.

Le président de la cour, majoritairement conservatrice, John Roberts, avait suspendu le 21 août à titre conservatoire une décision d'appel bloquant ce chantier, le temps d'examiner les arguments des deux parties.

Dans une décision prise par une courte majorité, celle de cinq juges conservateurs, contre les trois progressistes et son président, la plus haute juridiction américaine conclut que le gouvernement a de bonnes chances d'obtenir l'annulation du recours du National Trust for Historic Preservation (NTHP) contre ce chantier.

Aujourd'hui, nous ne nous prononçons pas sur la légalité du projet du gouvernement pour l'aile est Le National Trust for Historic Preservation (NTHP)

«Nous concluons seulement que, sur la base des arguments qui nous sont soumis, le gouvernement parviendra probablement à démontrer que le Trust n'a pas d'intérêt à agir pour contester ce projet devant la justice fédérale», selon la décision de la majorité. L'«intérêt à agir», condition pour engager une action en justice, exige du plaignant de démontrer qu'il subit un préjudice direct.

En avril, un tribunal fédéral avait ordonné l'arrêt des travaux de la salle de réception, tout en autorisant la poursuite de la construction d'un bunker souterrain.

Le 7 août, une cour d'appel avait confirmé cette décision, estimant que de tels travaux à la Maison-Blanche nécessitaient l'accord explicite du Congrès.

En octobre 2025, Donald Trump avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

Le président républicain avait affirmé que la salle de bal serait financée par des fonds privés, mais, selon les médias américains, le coût de ce projet, qui pourrait atteindre 600 millions de dollars, reposerait en grande partie sur les contribuables.

Le NTHP, une organisation à but non lucratif mandatée par le Congrès pour la préservation des bâtiments historiques, accuse le gouvernement de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce projet. (mbr/ats)