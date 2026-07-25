Meta renonce à son engagement pour les énergies propres

Meta s'est retiré d'un accord sur les énergies renouvelables (image d'illustration). Keystone

Le géant américain de la tech Meta s'est retiré d'un accord visant à utiliser exclusivement de l'électricité renouvelable, tout en soulignant ses efforts dans ce domaine.

Plus de «Economie»

Le géant américain des réseaux sociaux Meta a confirmé vendredi s'être retiré d'un engagement pris aux côtés d'importantes multinationales visant à utiliser exclusivement de l'électricité renouvelable. Cette marche arrière intervient en plein boom des très énergivores centres de données.

L'initiative RE100 de l'ONG Climate Group vise à encourager l'action climatique des entreprises et compte parmi ses 444 membres Apple, Google et Microsoft. Son site en ligne ne mentionne plus Meta.

A propos de Meta 👇 Meta accusé d’avoir utilisé l’IA pour choisir qui licencier

Un porte-parole du groupe a confirmé ce départ. Il a aussi souligné les efforts de Meta pour investir dans les énergies renouvelables et l'absence de remise en cause de son objectif de recourir à des énergies propres pour l'intégralité de sa consommation d'électricité.

Course effrénée à l'énergie

Ce retrait intervient dans un contexte de construction effrénée de centres de données par les grandes entreprises technologiques, des équipements essentiels pour entraîner et faire fonctionner l'intelligence artificielle (IA), mais très énergivores.

Le secteur dépense des sommes folles pour faire sortir ces immenses entrepôts de terre, les équiper des coûteuses puces électroniques, mais aussi assurer leur raccordement électrique. Meta a ainsi conclu des accords avec des fournisseurs d'énergies pour la mise en service de nouvelles centrales à gaz, notamment pour alimenter son centre de données Hyperion en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis.

Une consommation propre à 100% ?

Sur son site internet, le groupe assure couvrir depuis 2020 100% de sa consommation d'électricité avec les «énergies propres et renouvelables» grâce aux investissements dans l'éolien et le solaire. Mais pour l'ONG Climate Group, cela n'est plus suffisant. Un représentant de l'organisme, cité par Recharge News, a déclaré:

«Après plusieurs discussions approfondies entre Meta et Climate Group, Meta s'est retirée de l'initiative RE100, car il n'est plus en mesure de répondre aux critères techniques en raison des investissements réalisés dans de nouvelles centrales au gaz»

Meta n'est pas le seul géant de la technologie à opérer ce revirement. Microsoft a signé le mois dernier un accord avec Chevron pour alimenter un centre de données texan grâce au gaz naturel et Alphabet (Google) a aussi conclu le même genre de partenariat. (btr/ats)