«Tous les gourous de la bourse se surestiment»

Le gestionnaire d'actifs Pirmin Hotz explique à quoi vous devez prêter attention pour tirer le meilleur de la bourse cette année.

watson: Observons la prochaine année boursière: à quoi ressemblera 2024?

Pirmin Hotz: J'avais peur de cette question. Comme tout le monde, je ne sais pas à quoi ressemblera l’avenir et, pour être honnête, j’en suis heureux.

C'est ce que vous dites à vos clients qui vous confient leurs actifs?

Bien sûr. Mais je leur dis aussi que je connais bien les méthodes intelligentes et scientifiquement prouvées pour surmonter cette incertitude.

De votre côté, quels sont vos principes en bourse?

J'investis uniquement dans des investissements basés sur un processus de création de valeur économique.

C'est-à-dire?

En tant qu'actionnaire, je sais grâce à Nestlé que plus de 300 000 personnes vont travailler chaque jour pour produire ou vendre quelque chose. Je reçois un dividende sur les résultats de ce travail et, à long terme, la valeur de mes actions augmente également car l'entreprise augmente continuellement ses bénéfices avec le capital existant. Mais si j’achète un Bitcoin, je ne reçois ni dividende ni intérêt. Mon espoir repose uniquement sur le fait que quelqu’un me paiera plus pour ce Bitcoin que ce que j’ai payé.

«Pour parler franchement, ça ressemble à un système pyramidal» Pirmin Hotz, gestionnaire d'actifs

Il n’y a donc pas de processus de création de valeur économique, et c’est pour cela que je ne détiens pas de Bitcoins.

Quel autre principe suivez-vous dans vos activités financières?

Une solide diversification des investissements est essentielle au succès boursier à long terme. Un portefeuille d'actions moyen contient environ 50 actions différentes – réparties par secteur, région géographique et selon d'autres critères. À long terme, cela donne un rendement moyen de 7 à 9% par an, selon la période d'observation. Ceci est prouvé par des analyses de performances historiques telles que celles réalisées par la banque Pictet depuis 1926 ou par les trois historiens des marchés financiers Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton sur une période de 122 ans.

La Bourse suisse a enregistré une performance nettement inférieure à la moyenne en 2023 et en 2022, principalement en raison de la mauvaise forme de Roche. Certains risques ne peuvent évidemment pas être diversifiés.

Votre exemple montre très bien pourquoi une bonne diversification est importante.

«C'est précisément parce que nous ne savons pas quelles actions seront les meilleures l'année prochaine qu'il est important de diversifier les risques.»

Si nous savions que Novo Nordisk et Eli Lilly éclipseraient à nouveau toutes les autres valeurs pharmaceutiques au cours de l'année à venir, nous devrions bien sûr nous concentrer entièrement sur ces deux valeurs et laisser de côté Roche, Novartis, Pfizer ou Merck.

Mais vous ne le faites pas. Et vous réduisez ainsi vos rendements.

Non, car Roche ou Novartis seront peut-être les futurs conducteurs du retour.

«Tout portefeuille diversifié contient toujours des actions qui se portent mal» Pirmin Hotz, gestionnaire d'actifs

Mais prenons l'exemple de Martin Ebner. Il a connu un énorme succès dans les années 1990 avec sa stratégie consistant à parier sur très peu de titres. Je l'avais rencontré trois ou quatre fois à Zurich. Il s'est moqué de mon approche cohérente en matière de diversification. Il m'a dit: «Nous savons exactement quels titres nous devons acheter. Nous achetons trois ou quatre actions – Roche en était une, ABB en était une autre – que nous connaissons tellement bien que nous sommes toujours en avance sur le marché et mieux.»

Mais ensuite, Ebner a failli faire faillite.

Exactement. En 2001, la bulle Internet éclate. En septembre de la même année, un attentat terroriste a eu lieu contre le World Trade Center de New York. Les marchés se sont effondrés de plus de 40%. Martin Ebner s'est complètement effondré pour deux raisons: parce qu'il n'avait pas diversifié ses investissements et parce qu'il avait utilisé trop de capitaux empruntés.

«L’exemple d’Ebner prouve qu’à un moment donné, tout gourou devient victime d’un excès de confiance»

Est-il possible qu'un investisseur se surestime?

C’est la raison pour laquelle j’aime dire que je suis un gestionnaire d’actifs à vocation scientifique. J'ai rédigé ma thèse sur la théorie du portefeuille d'Harry Markowitz, qui d'ailleurs est récemment décédé à l'âge de 95 ans. Beaucoup de gens se moquent aujourd’hui de cette théorie, qui dit essentiellement que les marchés sont incroyablement rapides et efficaces pour traiter les nouvelles informations et les intégrer dans les prix des actions, des obligations et de tous les autres titres cotés en bourse. Parce que cela arrive si vite, même les professionnels sont toujours en retard.

Mais un professionnel n'est pas un professionnel s'il est toujours en retard.

Oui, nous devons vivre avec cela. Mais les Ebners et tous les gestionnaires de hedge funds du monde, qui jouissent tous plus ou moins du statut de gourous, se lèvent le matin en pensant en savoir plus que les autres. Markowitz m'a appris l'humilité dès mon plus jeune âge. J'ai vu que chaque banque essayait de se démarquer avec ses meilleurs analystes, produits et prévisionnistes.

«J’ai appris à dénoncer cela comme un excès de confiance total et je sais maintenant que c’est la maladie de tous les prétendus gourous.»

Warren Buffett est également un gourou, mais son succès est largement reconnu.

Exactement. Warren Buffett est une véritable légende. Mais il n’est pas un modèle pour moi – encore moins aujourd’hui. Premièrement, il investit presque exclusivement dans des actions américaines. Deuxièmement, il a un poids important dans les valeurs des assurances et des banques. Troisièmement, et surtout, sa participation dans Apple représente environ la moitié de son actif total. Cela contredit complètement mon principe. Apple n’est pas non plus une entreprise invulnérable.

La diversification signifie-t-elle que vous devez également acheter des actions d’entreprises ou de secteurs que vous n’aimez pas?

Non. Il existe des critères d'exclusion.

«Il y a une dizaine d’années, nous avons décidé de ne plus détenir d’actions de compagnies aériennes, d’automobiles et de banques»

Il a fallu admettre que ces secteurs ne peuvent pas suivre la moyenne du marché à long terme. Il s’agit de secteurs dans lesquels la concurrence empêche la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

UBS a conclu un marché avec Credit Suisse. Ne manquez-vous pas une belle opportunité?

Nous évitons les actions bancaires, car nous sommes convaincus que le secteur sera collectivement à nouveau au bord de l’effondrement lors de la prochaine crise. Les banques disposent de trop peu de capitaux. Je me méfie également de tout le système de bonus des grandes banques.

La société d'investissement suédoise Cevian prévoit qu'UBS doublera le cours de ses actions.

Bien entendu, UBS a désormais une excellente opportunité de conquérir une grande partie des affaires du Credit Suisse. Mais Cevian n’est pas une raison pour nous impliquer. Les investisseurs activistes sont des spéculateurs, nous ne spéculons pas, nous investissons sur le long terme. UBS devra encore prouver que le rachat de CS a été un grand succès.

Qu’en est-il des actions des sociétés individuelles? Pendant combien de temps observez-vous le déclin?

Prendre de telles décisions est bien plus difficile que d’éviter une industrie entière. General Electric était une icône de la bourse américaine jusque dans les années 1990. Tout le monde devait avoir ce titre, y compris nous. Mais ensuite, le déclin s’est produit progressivement. Se séparer des titres a été extrêmement difficile, car plus une action baisse, plus le potentiel de remontée des prix est grand. Mais ces moments peuvent être trompeurs parce que le risque est extrêmement élevé. La restructuration ne fonctionne pas toujours aussi bien que dans le cas d’ABB il y a vingt ans.

«Quiconque parie sur une action qui a perdu 80% se comporte essentiellement comme un joueur de casino qui parie sur le rouge ou le noir à la table de roulette.» Pirmin Hotz, gestionnaire d'actifs

La société pharmaceutique allemande Bayer s’est également effondrée. Que faites-vous des actions?

Dans ce cas-ci, nous avons décidé de nous y tenir, sachant que la situation pourrait être encore pire. Bayer souffre des procès qui coûtent des milliards de dollars à Monsanto et d'une faible offre d'innovations pharmaceutiques. C'est un cas classique: le titre semble extrêmement bon marché sur la base du ratio cours/bénéfice, et le rendement du dividende est extrêmement attractif. Mais le risque est élevé.

Vous investissez également dans des obligations. Comment voyez-vous le problème de la dette publique?



«Nous sommes très préoccupés par le niveau élevé de la dette mondiale, d’autant plus qu’elle continue d’augmenter»

Japon, États-Unis, Italie: les ménages de nombreux pays industrialisés ont besoin d'être rénovés. Je ne peux plus acheter en toute bonne conscience des obligations de pays aussi lourdement endettés. À un moment donné, nous, les contribuables, devrons rembourser ces montagnes de dettes. Et les entreprises dans lesquelles nous investissons ne sortiront pas indemnes de la prochaine crise de la dette. Mais je me sens toujours beaucoup plus à l’aise d’investir de l’argent dans des entreprises que dans des pays dont je sais qu’ils sont désespérément surendettés.

Qu’apporteront les actions suisses en 2024?

Je suis et resterai optimiste. Dans l'ensemble, les entreprises suisses affichent une performance très solide et génèrent des bénéfices satisfaisants pour leurs actionnaires. Parce que les taux d’intérêt ont augmenté, la valorisation des actions a chuté.