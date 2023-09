L'iPhone 12 retiré du marché en France à cause d'un problème

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine» et ce «malgré de nombreuses recherches». (ats)

L'iPhone 12, le téléphone d'Apple sorti en 2020, ne pourra plus être commercialisé en France en raison d' un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain , selon l'agence nationale des fréquences (ANFR).

Nestlé licencie du personnel à cause du manque d'eau

Le groupe romand Nestlé est sur le point de réduire le personnel de sa marque d'eau minérale Vittel. En cause? La nappe phréatique des Vosges se tarit de plus en plus.

L'empire de l'eau de Nestlé comprend de célèbres noms comme San Pellegrino, en Italie, Henniez, en Suisse, mais aussi Vittel, dont l'eau minérale est mise en bouteille dans les Vosges françaises. Cependant, la firme basée en Suisse romande s'apprête à réduire ses effectifs chez son voisin: 170 des 720 emplois de Vittel vont disparaître, comme le rapporte le média économique français Usine Nouvelle. L'une des raisons invoquées: la baisse du niveau de la nappe phréatique.