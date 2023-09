Voici les iPhone qui seront obsolètes dès le 18 septembre

Avec l'iPhone 15, une nouvelle version du système d'exploitation mobile iOS sera également lancée. Apple vient de dévoiler la date de sortie. Et ses conséquences.

Mardi, Apple a présenté ses nouveaux modèles de smartphones, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Cependant, lors de l'événement, l'entreprise n'a pas mentionné la date de sortie du nouveau système d'exploitation mobile, iOS 17, pour ces appareils. Pour rappel, c'est grâce à ce dernier que votre téléphone à la pomme reste au top.

La réponse est désormais connue: sur son site web, Apple a annoncé qu’iOS 17 sera disponible à partir du 18 septembre, soit quatre jours avant la sortie de l'iPhone 15, prévue pour le 22 septembre, mais déjà disponible en précommande.

A quoi va servir cette mise à jour?

iOS 17 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement l'expérience utilisateur des iPhone. Parmi elles, une fonctionnalité appelée «Live Voicemail», qui transcrit les messages du répondeur en texte. De plus, la fonction FaceTime permet aux utilisateurs de laisser un message vidéo si l'appelé ne répond pas.

Avec iOS 17, et c'est sans doute ce qui va vous intéresser, Apple ne prendra plus en charge les modèles d'iPhone les plus anciens. Les iPhone 8 et X ne seront plus pris en charge par iOS 17. Pour ces deux modèles, iOS 16 sera la dernière version disponible du système d'exploitation mobile d'Apple. Les plus anciens sont déjà obsolètes.

Tous les modèles d'iPhone suivants recevront iOS 17, notamment:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone Xs, Xs Max

iPhone Xr

iPhone SE (à partir de la 2e génération)

Les iPad et l'Apple Watch recevront également de nouveaux systèmes d'exploitation. iPadOS 17 et watchOS 10 seront également disponibles à partir du 18 septembre. Les propriétaires de Mac devront attendre jusqu'au 26 septembre pour macOS Sonoma. (adapté par jah)