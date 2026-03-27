Mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient acquérir une PlayStation. Image: Shutterstock

Sony annonce une hausse mondiale du prix des PlayStation

En raison des «pressions» qui pèsent sur l'économie mondiale, Sony augmente le prix de ses consoles «à partir du 2 avril».

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Le géant japonais du divertissement Sony a annoncé vendredi une hausse mondiale du prix de ses différents modèles de PlayStation 5 (PS5), la deuxième en un an, en raison des «pressions» qui pèsent sur l'économie mondiale.

«Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur l'économie mondiale, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal» dans le monde entier «à partir du 2 avril», explique le groupe dans un billet publié sur le blog PlayStation.

En Europe, les consoles seront vendues 100 euros de plus, soit respectivement 599,99 et 649,99 euros pour la version digitale et la version avec lecteur, et 899,99 euros pour la version Pro de la PS5, plus puissante.

Le PlayStation Portal, accessoire sous forme de manette et doté d'un écran pour jouer à distance à ses jeux via une connexion internet, sera lui vendu 30 euros de plus, à 249,99 euros. La PlayStation 5 est l'une des consoles les plus vendues sur le marché. (jzs/ats)