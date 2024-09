«Les loyers deviennent incontrôlables»: un expert accuse le Conseil fédéral

La Suisse souffre d'une pénurie de logements, et rien ne présage une amélioration de la situation. Bien au contraire. Comment en est-on arrivés là? L'économiste en chef de Raiffeisen pointe du doigt le gouvernement.

Niklaus Vontobel / ch media

Sur le marché du logement locatif, rien ne s'est récemment amélioré, bien au contraire. C'est ainsi que l'on pourrait résumer le dernier rapport sur la question de la banque Raiffeisen. Son économiste en chef, Fredy Hasenmaile, rend l'administration fédérale – et donc le Conseil fédéral – partiellement responsable de cette situation déplorable.

Prenons les choses dans l'ordre. Dans le secteur de la construction, le nombre de dépôts de permis de construire a reculé et ceux-ci sont moins souvent accordés qu'auparavant. Les raisons de ce durcissement restent floues. Il n'en demeure pas moins que la quantité de permis enregistrée en 2023 est historiquement basse.



33 532 logements ont été autorisés. Les statistiques remontent à 20 ans en arrière, et on ne trouve pas de chiffre plus faible. Il est inférieur de 27% à la moyenne de la période étudiée. Et ce, malgré une pénurie qui dure, en particulier dans les centres urbains, et aussi malgré un accroissement constant de la population: on devrait continuer d'enregistrer environ 80 000 personnes supplémentaires chaque année.

On construit par ailleurs plus petit qu'il y a dix ans: le nombre de pièces par logement a diminué. La norme n'est plus de quatre, mais désormais de trois. Ce qui explique que si le manque de logements est important, le manque de pièces l'est encore plus.

Le phénomène se manifeste absolument partout - par exemple au niveau des locataires qui font une recherche sur les différents portails spécialisés: il y a beaucoup moins d'annonces que par le passé. La pénurie se confirmera également lorsque l'Office fédéral de la statistique présentera, ce mois-ci, son enquête nationale sur les logements vacants. Selon les prévisions de la banque Raiffeisen, le taux de logements vacants sera proche, voire inférieur, à 1%. Du jamais vu depuis plus de dix ans.

La hausse des prix

La conséquence de tout cela, c'est une hausse des loyers des biens qui viennent d'arriver sur le marché, les loyers initiaux. Au deuxième trimestre, ceux-ci dépassaient de 6,4% leur valeur à la même période l'année précédente. Ils ont ainsi connu la plus forte hausse depuis 1992, soit depuis plus de 30 ans. Ce qui fait dire aux économistes de Raiffeisen que:

«Les loyers deviennent incontrôlables»

Dans un premier temps, cela ne concerne que certains locataires, ceux qui doivent déménager et qui sont désormais confrontés à des loyers nettement plus élevés. En revanche, les autres ménages doivent payer un loyer basé sur le taux d'intérêt de référence hypothécaire.

Celui-ci s'est stabilisé dernièrement. Il devrait, selon Raiffeisen, baisser d'un quart de point de pourcentage peut-être en décembre, au plus tard en mars. Ce qui importera, c'est ce que décidera la Banque nationale suisse (BNS) lorsqu'elle fixera à nouveau son taux directeur fin septembre. Avec une inflation bien au milieu de la marge de fluctuation comprise entre 0 et 2%, la plupart des observateurs s'attendent à une baisse à 1%.

Les locataires ayant déjà signé un bail ne pâtiront donc pas de la hausse record des loyers initiaux - dans un premier temps. Mais un jour ou l'autre, il leur faudra forcément s'en aller, au gré des parcours de vie. Les spécialistes de Raiffeisen en concluent que:

«Ces loyers initiaux élevés toucheront tôt ou tard presque tout le monde»

En résumé, la demande a encore grandi. L'offre ne suit pas, elle ne semble même pas réagir. Non seulement elle ne suit pas la demande, mais à l'inverse, elle diminue - atteignant un niveau qui n'a jamais été aussi faible au cours des 20 dernières années. Le logement représente pourtant un «besoin fondamental», comme l'écrit le Conseil fédéral dans son «plan d'action contre la pénurie de logements».

Alors, qu'est-ce qui ne va pas?

Pour le chef économiste de Raiffeisen, Fredy Hasenmaile, le problème est complexe et il n'a cessé de s'aggraver au fil des années. Il n'est donc malheureusement plus possible de le résoudre rapidement aujourd'hui. La Confédération aurait par conséquent tort de sombrer dans un activisme sauvage. Mais dans le même temps, il déplore une certaine nonchalance:

«Je regrette que la Confédération n'ait pas une ligne plus claire - ou davantage de leadership -, d'autant plus qu'elle n'est pas tout à fait innocente dans ce malaise».

Voici Fredy Hasenmaile, chef économiste du groupe Raiffeisen depuis mars 2023. Auparavant il était le Head of Real Estate Economics pour Raiffeisen et Managing Director au Credit Suisse. Image: dr

Car elle a certes entrepris un changement de stratégie correct et important en matière d'aménagement du territoire, poursuit le responsable. «Mais il a été abordé avec beaucoup trop peu de clairvoyance, voire avec négligence».

Ainsi, l'Office fédéral du développement territorial a récemment reconnu à demi mots que le développement vers l'intérieur, c'est-à-dire la densification, prenait plus de temps que prévu. Fredy Hasenmaile poursuit:

«On aurait pu s'en douter! Ou au moins inclure cette possibilité parmi les scénarios possibles»

En soi, cette densification qui prend plus de temps que prévu était une volonté de la population elle-même. Durant des années, on a condamné des terres agricoles pour y construire des habitations, des magasins ou des routes. Chaque année, une surface plus grande que celle de la ville de Genève disparaissait, alors qu'elle aurait pu être utilisée pour l'agriculture ou comme espace de loisirs.

La population ne voulait plus assister à ce mitage et a approuvé en 2013 une nouvelle loi. Elle proposait justement de densifier, en disposant par exemple davantage de logements sur des zones déjà bâties. Mais selon Fredy Hasenmaile, il était plus facile de promulguer le texte que de le mettre en pratique. En effet, il est plus aisé de construire sur des prairies verdoyantes; dans les villes, il faut souvent faire d'abord disparaître l'existant avant de démarrer un chantier.

Que dit la Confédération?

L'Office fédéral du développement territorial (ARE), auquel Hasenmaile s'est adressé, voit les choses tout autrement. Un porte-parole précise que l'aménagement du territoire relève de la compétence des cantons en vertu de la Constitution. Ils sont donc chargés de mettre en œuvre la première révision de la loi sur l'aménagement du territoire et de veiller à ce que les communes adaptent leurs plans d'affectation.

«Dans certains cantons, cela a duré plus longtemps qu'imaginé. Pour des raisons multiples, dont beaucoup ont à voir avec les conditions locales et les ressources en personnel dans les communes et les cantons». Fredy Hasenmaile

Selon l'Office fédéral en question, la Confédération n'a qu'une fonction de conseil et de surveillance. Et c'est dans ce cadre que l'ARE exige des cantons et des communes une application conséquente. Mais en raison de la répartition constitutionnelle des tâches en la matière, il ne peut pas intervenir dans les processus politiques des entités des échelons inférieurs:

«Penser que la Confédération aurait dû en faire plus pour accélérer les choses, ce n'est donc pas correct. Nous constatons en outre que la densification des constructions augmente - nous sommes donc sur la bonne voie». Un porte-parole de l'Office fédéral du développement territorial (ARE)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker