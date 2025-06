Les loyers ont grimpé en moyenne de 0,1% par rapport à avril. Image: Shutterstock

Voici comment les loyers ont évolué en Suisse en mai

Les loyers ont continué de grimper en Suisse le mois dernier, avec d'importantes disparités régionales. Une baisse est toutefois constatée à Genève.

Les loyers ont continué d'augmenter en mai, à un rythme toutefois plus lent que les mois précédents. Ils ont grimpé en moyenne de 0,1% par rapport à avril et de 1,7% en comparaison annuelle, avec cependant d'importantes disparités régionales.

Comparé au mois précédent, l'indice des loyers a augmenté de 0,1 point en mai et se situe désormais à 130,5 points, indique mardi la plateforme d'annonces immobilières Homegate.

L'évolution diffère selon les cantons, mais aucun d'entre eux ne présente une évolution négative des loyers par rapport à mai de l'an dernier, ce qui traduit une augmentation constante «pour la première fois depuis un certain temps». Les cantons de Zoug (+7,1%) et de Nidwald (+6,9%) enregistrent la plus forte augmentation sur un an.

Baisse à Genève

En comparaison mensuelle, avec des hausses de respectivement 1,4% et 1,1%, ils s'inscrivent en revanche juste derrière les deux Appenzell (+1,5%). Dans le canton de Schwytz, les loyers ont baissé en mai par rapport à avril (-2,1%), ramenant leur niveau à celui de décembre dernier.

Contrairement aux cantons, certaines villes présentent une baisse des loyers sur un an, notamment Genève (-0,6%), dû à un net repli entre avril et mai. A Lugano, en revanche, ils ont flambé (+5,2% sur un an), tout comme à Zurich (+4,4%) après avoir grimpé en continu au cours de douze derniers mois.

L'indice des loyers est établi par Homegate après correction de divers facteurs liés à la qualité, à l'emplacement et à la taille des appartements. (jzs/ats)