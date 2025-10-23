ciel couvert13°
DE | FR
burger
Economie
Mark Zuckerberg

Meta sabre 600 emplois dans sa division IA

WASHINGTON DC, UNITED STATES - JANUARY 31: Chief Executive Officer (CEO) of Meta, Mark Zuckerberg testify before a Senate Judiciary Committee hearing on online child sexual exploitation in the Dirksen ...
Le groupe de Mark Zuckerberg souhaite regagner du terrain face à ses concurrents dans la course à l'IA.Image: Anadolu

Meta sabre 600 emplois dans sa division IA

Le groupe de Mark Zuckerberg réorganise sa division consacrée à l'intelligence artificielle. Nombre d'employés impactés pourraient rester en changeant de poste.
23.10.2025, 07:1823.10.2025, 07:18

Le groupe Meta (Facebook, Instagram) a décidé de supprimer quelque 600 postes au sein de sa division consacrée à l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit de rationaliser ses opérations après une importante campagne de recrutement, selon des médias américains.

La décision de Meta vise selon le New York Times à répondre à son «gonflement organisationnel», après une campagne de recrutement considérable organisée pour renforcer ses moyens en matière d'IA. Selon le Wall Street Journal, beaucoup des employés touchés par cette mesure pourraient rester chez Meta en changeant de poste.

Meta dépense des milliards pour se relancer dans l'IA

Les deux quotidiens se sont appuyés sur une note envoyée par le directeur général de l'IA chez Meta, Alexandr Wang, selon qui ces suppressions d'emploi feront que «moins de discussions seront nécessaires pour prendre des décisions».

Contacté, Meta n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Course à la «superintelligence»

Le groupe de Mark Zuckerberg investit massivement dans l'IA, son patron souhaitant regagner du terrain face à ses concurrents dans la course à la «superintelligence», technologie hypothétique aux capacités cognitives supérieures à celles des humains, graal de la Silicon Valley californienne.

Mi-septembre, Meta a dévoilé des lunettes connectées intégrant un écran dans les verres et des fonctions IA étendues, poursuivant son pari sur la fusion entre monde réel et virtuel.

Meta a dévoilé ses nouvelles lunettes connectées

Le groupe avait annoncé en août le lancement en Californie d'un organisme destiné à financer les candidats locaux favorables à une régulation moins stricte de l'IA face à la concurrence chinoise. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Google casse le game de la vidéo générée par IA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse
3
L'Estonie vient peut-être de révolutionner la défense anti-drones
Grosse alliance annoncée dans le monde du luxe
Le groupe Kering, propriétaire de Gucci, Balenciaga ou Yves Saint Laurent, a décidé de céder sa division beauté à L’Oréal pour 4 milliards d’euros. Le géant des cosmétiques récupère aussi la licence Gucci Beauté à partir de 2028, scellant une alliance stratégique entre deux poids lourds du luxe français.
Le groupe français de luxe Kering, malmené depuis plusieurs années, vend sa division beauté à son compatriote L'Oréal pour 4 milliards d'euros, ce qui devrait lui permettre de réduire son endettement et continuer son redressement.
L’article