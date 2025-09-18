brouillard
Mark Zuckerberg

Meta a dévoilé ses nouvelles lunettes connectées

Meta CEO Mark Zuckerberg wears artificial intelligence-powered smart glasses and a wristband as he speaks during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Par ...
Mark Zuckerberg portant les nouvelles «Meta Ray-Ban Display».Keystone

Meta a dévoilé ses nouvelles lunettes connectées

Mark Zuckerberg est d'avis que les lunettes connectées intégrant des fonctions IA remplaceront les smartphones. Le modèle le plus avancé a été dévoilé mercredi.
18.09.2025, 07:1618.09.2025, 07:16

Meta (Facebook, Instagram, ...) a dévoilé mercredi des lunettes connectées intégrant un écran dans les verres et des fonctions IA étendues, poursuivant son pari sur la fusion entre monde réel et virtuel qui lui coûte encore des pertes financières considérables.

Le patron du groupe, Mark Zuckerberg, estime depuis longtemps que les lunettes dopées à l'intelligence artificielle (IA) sont appelées à remplacer un jour le smartphone.

Meta dépense des milliards pour se relancer dans l'IA

Pour l'illustrer, il a inauguré mercredi la conférence annuelle Meta Connect à son siège californien de Menlo Park en filmant son entrée avec des «Meta Ray-Ban Display», dévoilant un écran intégré capable d'afficher des messages ou des vidéos. Et commandable par des gestes grâce à un bracelet au poignet.

«Notre objectif est de créer des lunettes élégantes qui offrent une superintelligence personnelle et une sensation de présence grâce à des hologrammes réalistes»
Mark Zuckerberg

Meta investit massivement depuis quatre ans dans la réalité virtuelle et le métavers, un virage marqué en 2021 par l'abandon du nom Facebook.

Grosses pertes

Sa branche Reality Labs, chargée du développement de casques, de lunettes et de logiciels pour le métavers, a cependant creusé ses pertes, à 4,5 milliards de dollars ce trimestre, pour seulement 370 millions de revenus.

Les lunettes avec écran, dernières nées d'une ligne de lunettes connectées inaugurée en 2023, seront commercialisées à partir du 30 septembre pour 799 dollars (environ 630 francs).

Meta CEO Mark Zuckerberg speaks during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Nic Coury) Meta Connect
Keystone

La gamme s'élargit aussi aux montures Oakley, à leur tour capables de prendre photos et vidéos sans avoir à se servir de ses mains, d'utiliser un assistant numérique et de fournir dans vos oreilles une traduction instantanée des propos de votre interlocuteur.

Quant à l'IA de Meta, elle promet, entre autres, de vous aider à concocter des recettes avec les ingrédients filmés par les lunettes ou d'amplifier la voix de vos amis dans un environnement bruyant.

Plusieurs millions d'unités vendues

Le partenariat, conclu en 2019 avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban et Oakley, intègre désormais une version sportive, les Oakley Meta Vanguard, commercialisées à 499 dollars (environ 394 francs) fin octobre.

Voici le nouveau joujou de Mark Zuckerberg

Les Ray-Ban Meta, dont la nouvelle évolution de base sera proposée à partir de 379 dollars (300 francs), sont devenues les lunettes connectées les plus vendues au monde, avec plusieurs millions d'unités écoulées.

Cela fait plus de dix ans que les lunettes connectées sont vues par l'industrie comme une technologie d'avenir. Google avait lancé en 2013 son casque Glass équipé d'une caméra, abandonné depuis, tandis que Meta a rencontré davantage de succès avec ses modèles Ray-Ban.

Le marché mondial des lunettes intelligentes, évalué à près de 2 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 8,26 milliards par an d'ici la fin de la décennie, selon le cabinet Grand View Research. (ats)

