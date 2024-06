Migros a vendu une de ses filiales

Migros vend sa filiale Misenso au groupe Neuroth, qui continuera d'opérer sous la marque indépendante, annonce mardi le géant orange.

La Fédération des coopératives Migros (FCM) vend Misenso, sa filiale spécialisée dans les appareils auditifs et l'optique, au groupe Neuroth, indique mardi le géant orange dans un communiqué. Misenso poursuivra son chemin en tant que marque indépendante.

En tant que nouveau propriétaire, le groupe Neuroth va continuer l'exploitation de Misenso sur les sites existants et sous le même nom. Les collaborateurs et collaboratrices ainsi que la direction de Misenso sont repris.

Misenso est spécialisée dans les appareils auditifs. Image: dr

Migros a fondé sa filiale Misenso en 2020. Cette dernière exploite aujourd'hui 25 magasins spécialisés dans toute la Suisse et emploie un peu plus de 200 collaborateurs et collaboratrices. (jah/ats)